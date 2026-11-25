RMF24

Nie musisz jeszcze tankować samochodu? Poczekaj do jutra – wszystkie paliwa objęte pakietem CPN (benzyny 95 i 98 oraz olej napędowy) będą o kilka groszy tańsze. Najbardziej potanieje olej napędowy (o 8 gr/l).

Maksymalne ceny paliw w czwartek

Decyzją ministra energii litr każdego z paliw objętych pakietem CPN ma jutro kosztować maksymalnie:

benzyna 95 – 5,82 zł (taniej o 2 gr w stosunku do poprzedniego obwieszczenia);

(taniej o 2 gr w stosunku do poprzedniego obwieszczenia); benzyna 98 – 6,48 zł (taniej o 3 gr);

(taniej o 3 gr); olej napędowy – 7,15 zł (taniej o 8 gr).

Następne obwieszczenie pojawi się jutro i określi ceny na piątek.

Rząd przedłuży CPN? Minister energii wskazuje, kiedy ceny powinny być niższe Tylko do końca roku obowiązuje pakiet CPN. Na podjęcie decyzji zostało niewiele czasu. Co zrobi rząd? Czy program zostanie przedłużony na dotychczasowych zasadach? Czy jest szansa, że gaz LPG zostanie nim objęty? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM…

Tusk: Mamy najtańszą benzynę w Europie

Głos ws. cen paliw zabrał premier Donald Tusk. Szef rządu, stojąc przy pylonie z maksymalną ceną benzyny 95 w wys. 5,84 zł/l, mówił, że są miejsca w Polsce, gdzie paliwo to jest wyraźnie tańsze.

Udało nam się to tak zorganizować, że mamy mimo wielkich trudności, obiektywnych – wojny, przede wszystkim, na Bliskim Wschodzie – najtańszą benzynę w Europie. (...) „Piątka” z przodu to już jest coś – powiedział Tusk.

Trzecia odsłona CPN

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.