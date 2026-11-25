Maksymalne ceny paliw w czwartek
Decyzją ministra energii litr każdego z paliw objętych pakietem CPN ma jutro kosztować maksymalnie:
- benzyna 95 – 5,82 zł (taniej o 2 gr w stosunku do poprzedniego obwieszczenia);
- benzyna 98 – 6,48 zł (taniej o 3 gr);
- olej napędowy – 7,15 zł (taniej o 8 gr).
Następne obwieszczenie pojawi się jutro i określi ceny na piątek.
Tusk: Mamy najtańszą benzynę w Europie
Głos ws. cen paliw zabrał premier Donald Tusk. Szef rządu, stojąc przy pylonie z maksymalną ceną benzyny 95 w wys. 5,84 zł/l, mówił, że są miejsca w Polsce, gdzie paliwo to jest wyraźnie tańsze.
Udało nam się to tak zorganizować, że mamy mimo wielkich trudności, obiektywnych – wojny, przede wszystkim, na Bliskim Wschodzie – najtańszą benzynę w Europie. (...) „Piątka” z przodu to już jest coś – powiedział Tusk.
Trzecia odsłona CPN
Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.
Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.