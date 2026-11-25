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Zarząd KGHM Polska Miedź roku wyraził zgodę na zawarcie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dwóch umów finansowania na kwotę 1,7 mld zł - poinformowała miedziowa spółka. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na budowę nowego szybu górniczego, umożliwiającego dostęp do głębiej położonych złóż.

Jak przekazano w komunikacie giełdowym, jedna z umów zakłada finansowanie EBI w kwocie 750 mln zł oraz finansowanie w ramach programu InvestEU w kwocie 950 mln zł.

„Środki pozyskane na podstawie wskazanych Umów zostaną przeznaczone na realizację programu inwestycyjnego obejmującego budowę nowego szybu górniczego, umożliwiającego dostęp do głębiej położonych złóż i zapewnienie długoterminowej ciągłości produkcji miedzi, zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie miedzi katodowej poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii elektrorafinacji oraz instalację energooszczędnych systemów transportu przenośnikowego w istniejących zakładach Spółki” - wyjaśniono.

