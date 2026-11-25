RMF24

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Ponad połowa kobiet mieszkających na polskiej wsi deklaruje, że w dorosłym życiu spotkała się z poniżaniem, wyzwiskami lub wyśmiewaniem. Takie wnioski płyną z raportu „Ale co takiego się wydarzyło?”, zaprezentowanego przez socjolog prof. Ilonę Matysiak z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Badanie objęło ponad tysiąc kobiet mieszkających na wsiach położonych z dala od dużych miast.

Najczęstsza jest przemoc psychiczna

Z danych wynika, że najczęściej badane doświadczały przemocy psychicznej.

Tego rodzaju przemocy doświadczyła w dorosłym życiu co najmniej raz więcej niż połowa kobiet mieszkających na wsiach. Najczęściej było to wyzywanie, poniżanie, wyśmiewanie – mówiła prof. Matysiak podczas zdalnej konferencji w Olsztynie.

Prawie 40 proc., doświadczyło powątpiewania, czy zastraszania, odnotowaliśmy też uniemożliwianie kobietom wyjazdu np. poprzez zabieranie kluczyków do auta – dodała.

Kobiety mówiły np. o ograniczaniu im kontaktów z innymi ludźmi, izolowaniu ich lub utrudnianiu swobodnego przemieszczania się.

26 proc. kobiet wskazało, że było zastraszanych lub słyszało groźby wyrządzenia krzywdy im samym, bliskim albo osobie stosującej przemoc.

Potrząsanie i szturchanie też są przemocą

Drugą najczęściej wskazywaną formą była przemoc fizyczna. Doświadczyło jej 40 proc. uczestniczek badania. Najczęściej chodziło o potrząsanie i szturchanie.

To są zachowania, gdzie nie ma krwi, nie są one kojarzone czasami z przemocą fizyczną, choć nią są – podkreślała badaczka.

22 proc. kobiet zetknęło się z uderzaniem dłonią lub pięścią.

Według prof. Matysiak na wsi rośnie świadomość, że obrażenia fizyczne mogą zostać zauważone, a ujawnienie przemocy wiąże się z konsekwencjami dla sprawcy.

Przemoc seksualna i ekonomiczna

Na trzecim miejscu znalazła się przemoc seksualna. 30 proc. badanych kobiet wskazało na sprośne komentarze wywołujące dyskomfort, a 23 proc. doświadczyło niechcianego obnażania się w ich obecności.

14 proc. respondentek deklarowało, że odbyło stosunek seksualny wbrew swojej woli. Z kolei 20 proc. mówiło o seksie przedstawianym jako „wypełnianie obowiązków małżeńskich”.

Przemoc ekonomiczna najczęściej przejawiała się kontrolowaniem wydatków lub wydzielaniem pieniędzy. Jak zaznaczyła socjolożka, bywa trudna do rozpoznania, ponieważ często towarzyszy przemocy psychicznej.

Kobiety najczęściej wskazywały, że przemocy doświadczały ze strony męża lub partnera. Wśród sprawców wymieniały też matki i teściowe. Prof. Matysiak oceniła jednocześnie, że coraz więcej mieszkanek wsi korzysta ze wsparcia psychologów i psychiatrów. W jej ocenie szukanie profesjonalnej pomocy w wiejskim środowisku oswajają obecni w szkołach psychologowie.

Kobiety szukają pomocy również u rodziny i przyjaciół, a rzadziej niż przed laty zwracają się w tej sprawie do Kościoła.

Raport, który przedstawiła prof. Matysiak, powstał na podstawie badań i ankiet przeprowadzonych z ponad 1 tys. kobiet mieszkających na wsiach oddalonych od dużych miast.