RMF24

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Włoscy ratownicy wydobyli ludzkie szczątki z Vallone dell’Inferno, trudno dostępnego wąwozu w masywie Gran Sasso w Apeninach. To najprawdopodobniej zwłoki zaginionego przed rokiem 44-letniego Polaka z Trójmiasta. Jego siostra poinformowała na Facebooku, że ambasada Polski w Rzymie przekazała rodzinie informację o odnalezieniu ciała oraz plecaka z dokumentami ich krewnego. „Ubranie, buty i rzeczy osobiste wskazują, że to mój brat. Czekamy jednak na formalne potwierdzenie jego tożsamości” – przekazała siostra mężczyzny.

„Przed nami identyfikacja oraz badania z zakresu medycyny sądowej, prowadzone pod nadzorem włoskiej prokuratury. Mogą obejmować porównanie DNA z materiałem genetycznym pobranym przez polską policję ode mnie i naszego taty oraz badania mające pomóc ustalić przyczynę i okoliczności śmierci” – napisała siostra pana Karola, Diana Bożek.

Dodała, że dopiero po niezbędnych badaniach, uzyskaniu zgód i dopełnieniu formalności będzie można sprowadzić ciało do Polski. Może to potrwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

W odnalezionym plecaku był również aparat fotograficzny.

„Być może z kartą pamięci zawierającą ostatnie zdjęcia Karola. Jeśli uda się je odzyskać i będzie to możliwe, podzielę się nimi z Wami” – napisała siostra pana Karola.

Poszedł w góry z dwoma psami

Mężczyzna zaginął przed rokiem. Ostatni raz widziany był 19 listopada 2025 roku w rejonie Campo Imperatore w Apeninach. Podróżował kamperem w towarzystwie swoich dwóch psów - Pirata i Krakena.

Na monitoringu zarejestrowano moment, kiedy wychodzi z kampera i wraz z psami rusza w stronę szlaku prowadzącego na najwyższy szczyt Apeninów - Corno Grande.

Niepokój turystów wzbudził pozostawiony na Campo Imperatore przysypany śniegiem kamper. Zaalarmowano służby. Karabinierzy w środku pojazdu znaleźli dokumenty i telefon komórkowy 44-latka.

Poszukiwania prowadzono w niezwykle trudnych warunkach. W rejonie Gran Sasso leżała już gruba warstwa śniegu, a pogoda zmienia się gwałtownie. Silny wiatr, mgła i wysokie ryzyko lawin utrudniały poszukiwania.

Służby ratunkowe korzystały m.in. ze śmigłowca. Niestety, bez efektu.

Odnaleziony Pirat

Światełko w tunelu pojawiło się po trzech tygodniach. 12 grudnia w pobliżu wyciągu Le Fontari na Campo Imperatore odnaleziono żywego Pirata. Pies był wycieńczony, trafił pod opiekę weterynaryjną.

Po właścicielu psa, ani drugim czworonogu nie było jednak śladu.

20 listopada włoscy ratownicy ponownie rozpoczęli przeszukiwanie Vallone dell’Inferno. Odnaleźli plecak, w którym znajdowały się dokumenty zaginionego Polaka oraz jego ubrania.

W trudno dostępnym rejonie za pomocą drona wypatrzono ludzkie zwłoki. Udało się je wydobyć 24 listopada.

Co stało się z Krakenem, nie wiadomo do dziś.

Czujemy ulgę, a jednocześnie ogromny ból po stracie

W poszukiwania na miejscu zaangażowana była mocno rodzina pana Karola.

Jego siostra wczoraj napisała: „Dziękuję wszystkim, którzy przez ten rok byli z nami i pomagali szukać Karola i Krakena. Będę przekazywać kolejne potwierdzone informacje. Czujemy ulgę, że po roku oczekiwania otrzymujemy odpowiedzi, a jednocześnie ogromny ból po stracie. Potrzebujemy czasu, żeby odnaleźć się w tej rzeczywistości”.