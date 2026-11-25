RMF24

Administracja Donalda Trumpa może wkrótce ogłosić plany podniesienia ceł wobec Chin i UE – przekazała w środę agencja Associated Press, powołując się na dobrze poinformowane źródła. Według agencji taryfy uderzą też w 14 innych gospodarek, a ich wprowadzenie ma być reakcją na unieważnienie części ceł przez Sąd Najwyższy USA.

Agencja Associated Press (AP) napisała, że Biuro Przedstawiciela Handlowego USA ma w najbliższych dniach opublikować wyniki trwającego od kilku miesięcy dochodzenia w sprawie subsydiów wobec rodzimego przemysłu stosowanych przez 16 gospodarek świata. Pragnący zachować anonimowość rozmówcy agencji zastrzegli, że harmonogram wprowadzenia ceł może jeszcze ulec zmianie.

Nowe taryfy mają zastąpić szerszy pakiet ceł wprowadzonych przez USA w minionym roku, a następnie uchylonych przez Sąd Najwyższy. Ma to być odpowiedź na, jak twierdzi Biały Dom, „nadmierne moce produkcyjne” w gospodarkach objętych restrykcjami. Administracja argumentuje, że subsydia prowadzą do nadprodukcji i napływu tańszych towarów, co w konsekwencji szkodzi firmom w USA.

Wysokość nowych taryf nie jest znana

AP podkreśliła, że będzie to kolejne posunięcie mające na celu zastąpienie ceł ogłoszonych w kwietniu 2025 r., które w lutym br. Sąd Najwyższy uznał za niezgodne z konstytucją. W lipcu Biały Dom nałożył cła w wysokości od 10 do 12,5 proc. na 60 partnerów handlowych. Zarzucił im niewystarczające egzekwowanie zakazów, które obejmują towary, w produkcji których stosuje się pracę przymusową.

Dochodzenia wszczęto na podstawie ustawy o handlu z 1974 r., która upoważnia prezydenta do nakładania ceł na państwa dyskryminujące amerykańskie firmy lub handel z USA. Wysokość nowych taryf nie jest znana.

Główny punkt sporny na linii USA-Chiny

Chiny i inne państwa sprzeciwiły się dotychczasowym cłom. AP podkreśliła, że mimo trzech tegorocznych spotkań Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem znaczący deficyt USA w handlu z Chinami pozostaje głównym punktem spornym w dwustronnych relacjach.

Agencja napisała, że w ostatnich latach partnerzy handlowi Pekinu coraz częściej zwracają uwagę na nadwyżki mocy produkcyjnych w takich sektorach jak motoryzacja, energia słoneczna, cement i stal. Spowolnienie popytu krajowego skłoniło chińskie firmy do ekspansji zagranicznej, a nadwyżka handlowa Chin wzrosła w ubiegłym roku do rekordowych blisko 1,2 bln dolarów.