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Stany Zjednoczone mają wkrótce przedstawić plan wprowadzenia nowych ceł wobec wielu państw – informuje BBC. Ogłoszenie może nastąpić już w środę. Dodatkowymi opłatami importowymi miałyby zostać objęte m.in. Chiny, Unia Europejska i Japonia.

Stany argumentują, że inne państwa – przede wszystkim Chiny – produkują za dużo towarów i sprzedają je za granicę bardzo tanio, przez co cierpią firmy amerykańskie.

BBC pisze o 14, a Reuters o 16 partnerach handlowych USA, którzy mieliby znaleźć się na liście sankcyjnej. Mowa m.in. o Chinach, Unii Europejskiej, Indiach, Japonii, Korei Południowej, Meksyku, Wietnamie i Tajwanie. Wcześniej doniesienia o nowych cłach potwierdziła także m.in. agencja Associated Press.

Mają one zostać wprowadzone na podstawie tzw. Sekcji 301 amerykańskiej ustawy handlowej. Przepis ten pozwala władzom USA nakładać ograniczenia na import, jeśli uznają, że inne państwa stosują praktyki szkodzące amerykańskiej gospodarce.

Stawki zależne od wcześniejszych porozumień

Cła pozostają jednym z głównych elementów polityki gospodarczej Trumpa. Prezydent przekonuje, że mają one wspierać amerykański przemysł i rynek pracy.

W kwietniu 2025 roku niedługo po powrocie do Białego Domu Trump ogłosił szerokie taryfy dla partnerów handlowych USA. Decyzja wywołała silne reakcje na świecie, choć później została zakwestionowana przez sąd. Przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer argumentował wówczas, że nadprodukcja za granicą wypiera amerykańską produkcję i zniechęca firmy do inwestowania w Stanach Zjednoczonych.

Według informacji BBC wysokość nowych ceł ma być zróżnicowana. Poszczególne kraje otrzymają stawki uzależnione od dotychczasowych porozumień handlowych zawartych z administracją Trumpa. Reuters wylicza, że w przypadku Unii Europejskiej, Japonii i Korei Południowej mowa o cłach 15-procentowych. W przypadku Malezji o 19-, a Chin 20-procentowych.

Kolejny punkt sporu z Chinami

Zapowiadane decyzje mogą dodatkowo zaostrzyć relacje między USA a Chinami – dwiema największymi gospodarkami świata, które wciąż nie zakończyły sporu handlowego.

Mimo ubiegłotygodniowego spotkania Donalda Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem strony nadal nie osiągnęły pełnego porozumienia. Tymczasowe ustalenia mają wygasnąć 10 stycznia. Wielu obserwatorów spodziewa się jednak ich przedłużenia, być może już podczas planowanego na przyszły miesiąc spotkania Trumpa i Xi na szczycie G20 w Miami.

Przed szczytem w Shenzhen Waszyngton zarzucał Pekinowi, że nie realizuje w pełni uzgodnień z października 2025 roku, zwłaszcza tych dotyczących zakupów produktów rolnych, metali ziem rzadkich oraz innych surowców o strategicznym znaczeniu.

We wtorek Chiny przedłużyły jednak do 27 stycznia zawieszenie zakazu eksportu krytycznych minerałów, w tym galu, germanu i antymonu. Bez tej decyzji ograniczenia weszłyby w życie w piątek.

Polityka celna administracji Trumpa jest krytykowana przez część ekonomistów i komentatorów. Jej przeciwnicy wskazują, że może prowadzić do wzrostu cen dla amerykańskich konsumentów oraz szkodzić światowej gospodarce.

Agencja Reutera cytuje jednak analityków ING, którzy wskazali, że lata rządów Joe Bidena pokazały, że cła w sektorach o strategicznym znaczeniu cieszą się w Stanach poparciem ponad podziałami politycznymi.