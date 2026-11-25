Prezydent Łukasz Gibała podpisał zarządzenie wprowadzające szczególne rozwiązania dla przedsiębiorców korzystających z miejskich nieruchomości na Rynku Głównym. Chodzi o osoby prowadzące działalność na podstawie umów czasowego udostępnienia miejskiego terenu.
Zamknięty Rynek Główny
Po tragicznych wydarzeniach z 7 listopada na krakowskim rynku, z powodu wymogów śledztwa, wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z przestrzeni publicznej. Zamknięcie Rynku Głównego uniemożliwiło części przedsiębiorców wykonywanie działalności gospodarczej.
Dzisiejsze zarządzenie prezydenta pozwala na zawieszenie płatności należności wobec miasta, odstąpienie od ich naliczania lub zwrot opłat za okres, w którym prowadzenie działalności nie było możliwe.
Wsparcie obejmie przedsiębiorców z branży gastronomicznej, przewoźników konnych, prowadzących handel obwoźny, a także działalność artystyczną i reklamową.
Zgodnie z zarządzeniem okres niemożności wykonywania usług obejmie obligatoryjnie 7 i 8 listopada. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o uwzględnienie kolejnych dni, wskazując we wniosku okres, w którym ograniczenia uniemożliwiały im prowadzenie działalności. Okres ten może zostać wydłużony maksymalnie do 9 grudnia.
Jak skorzystać z pomocy?
Warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa wniosku wraz z oświadczeniem o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie usług. Termin upływa 30 listopada. Każdy przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek, a dokumenty przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek przedsiębiorcy, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych będzie mógł również rozwiązać zawartą z miastem umowę.