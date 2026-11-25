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Deichmann-Obuwie sp. z o.o. padła ofiarą cyberataku. Nieupoważnione osoby uzyskały dostęp do wybranych danych klientów sklepu internetowego. Naruszenie nie dotyczy danych logowania i danych płatniczych. Spółka ostrzegła, że ktoś może podszywać się pod firmę i wysłać do klientów nieoczekiwane wiadomości.

Dostęp zablokowany

Firma na swojej stronie internetowej przekazała dziś, że osoby nieupoważnione uzyskały dostęp do wybranych danych klientów sklepu internetowego spółki Deichmann-Obuwie sp. z o.o.

„Zablokowaliśmy ten dostęp i usunęliśmy wykorzystaną lukę w zabezpieczeniach. Zakres incydentu jest ograniczony. Obecnie nie mamy żadnych sygnałów wskazujących na niewłaściwe wykorzystanie danych” - podał Deichmann.

Do jakich danych włamywacze uzyskali dostęp?

Wskazał, że incydent objął następujące dane klientów:

imię i nazwisko,

adres rozliczeniowy i adres dostawy,

faktury,

adres e-mail,

numer telefonu,

wybrana metoda płatności, np. karta kredytowa lub PayPal.

Spółka zastrzegła przy tym, że incydent bezpieczeństwa IT nie dotyczy haseł i danych logowania do konta klienta ani danych płatniczych, takich jak numery kart kredytowych lub dane logowania do PayPal.

Ostrzeżenie przed oszustami

„Klientki i klientów, których dane mogły zostać naruszone, poinformujemy bezpośrednio e-mailem” - przekazała firma. O incydencie powiadomiła też Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Spółka ostrzegła, że nieznane osoby mogą podszywać się pod Deichmann-Obuwie sp. z o.o. w wiadomościach e-mail, listach lub rozmowach telefonicznych i podawać prawdziwe informacje o zamówieniach, aby wzbudzić zaufanie.

„W przypadku nieoczekiwanych wiadomości prosimy dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście pochodzą od nas. Jeśli coś wzbudzi Państwa wątpliwości, prosimy nie podawać żadnych danych i nie klikać nieznanych linków” - podkreślono. Deichmann wskazał też, by uważnie sprawdzać wezwania do zapłaty - numer rachunku bankowego firmy nie zmienił się.

„Firma Deichmann-Obuwie sp. z o.o. nigdy nie prosi o podanie haseł ani danych płatniczych przez e-mail, telefon lub SMS” - zaznaczyli jej przedstawiciele.

Niemiecka firma Deichmann działa w 30 krajach na całym świecie i zatrudnia ponad 50 tys. pracowników. W Polsce marka jest obecna od 1997 r. W jej ofercie znajdują się obuwie, odzież oraz akcesoria.