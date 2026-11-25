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Do prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego skierowano wezwanie do niezwłocznego przywrócenia obsługi rachunków Trybunału Konstytucyjnego. W 8-stronnicowym dokumencie sędzia Anna Korwin-Piotrowska domaga się realizacji autoryzowanych płatności, w tym wynagrodzeń pracowników i świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku. To dalszy ciąg sporu wokół TK.

W przekazanym dokumencie wskazano, że ograniczenie obsługi rachunków TK może prowadzić do opóźnień w wypłatach wynagrodzeń, regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych oraz bieżącym funkcjonowaniu instytucji.

Korwin-Piotrowska twierdzi, że reprezentuje Trybunał w ramach ustawowego zastępstwa prezesa. Powołuje się przy tym na przepisy ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, a także na uchwały dotyczące zawieszenia prezesa i wiceprezesa TK.

W piśmie wezwano NBP do zarejestrowania aktualnej dokumentacji dotyczącej reprezentacji TK, wykazu osób uprawnionych do dysponowania środkami i karty wzorów podpisów.

Kierująca TK aktualizacji uprawnień do bankowości elektronicznej. Podkreśla, że wcześniejsze pełnomocnictwa i upoważnienia osób niewskazanych w nowej dokumentacji zostały odwołane.

Szczególnej pilności - jak wynika z pisma - wymagają wypłaty dla pracowników, należności dla sędziów w stanie spoczynku oraz regulowanie zobowiązań wobec państwa.

Zarzut paraliżu finansowego

W dokumencie zakwestionowano stanowisko NBP, według którego przywrócenie obsługi rachunków miałoby zależeć od skierowania sprawy na drogę sądową.

Korwin-Piotrowska argumentuje, że bank może i powinien zweryfikować dokumenty potwierdzające reprezentację posiadacza rachunku, ale nie ma kompetencji do wiążącego rozstrzygania sporów dotyczących władz Trybunału Konstytucyjnego.

W piśmie podkreślono, że sama rozbieżność stanowisk w sprawie reprezentacji nie powinna automatycznie prowadzić do wstrzymania wszystkich operacji finansowych. Bank - według kierującej TK - powinien wskazać konkretną przeszkodę w realizacji dyspozycji oraz wyjaśnić, dlaczego nie może zastosować rozwiązania mniej restrykcyjnego.

Termin dla NBP

Korwin-Piotrowska oczekuje potwierdzenia przyjęcia pisma oraz informacji o przywróceniu obsługi płatności najpóźniej następnego dnia roboczego po jego doręczeniu.

Jeśli – jak wskazano – nadal istnieją przeszkody dokumentacyjne lub techniczne, NBP miałby w tym samym terminie przedstawić ich pełny wykaz i sposób usunięcia każdej z nich.

Na przedstawienie stanowiska prawnego wraz z pełnym tekstem regulaminu, na który miał powoływać się bank, wyznaczono trzy dni robocze od doręczenia wezwania.

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NBP wezwał Święczkowskiego i Korwin-Piotrowską do skierowania sprawy do sądu

Narodowy Bank Polski wysłał pisma do prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej w sprawie zarządzania rachunkami TK. Bank wezwał obie strony sporu, by do 27 listopada wystąpiły do sądu z powództwem o ustalenie i wnioskiem o zabezpieczenie.

W ubiegłym tygodniu NBP poinformował o wstrzymaniu realizacji zleceń płatniczych na rachunkach TK – niezależnie od tego, kto je składa. Bank tłumaczył decyzję wątpliwościami dotyczącymi właściwej reprezentacji Trybunału w relacjach z NBP.

Wiceprezes NBP Przemysław Litwiniuk przekonywał, że decyzja nie ma podłoża politycznego. Jak wskazał, bank jest związany przepisami ustawy o NBP, Prawa bankowego, ustawy o usługach płatniczych, regulaminem prowadzenia rachunków oraz umową zawartą z TK.

30 października przedstawiciele grupy sędziów TK wybranych w obecnej kadencji Sejmu przekazali, że Anna Korwin-Piotrowska – jako sędzia z najdłuższym stażem – kieruje Trybunałem. Wydała ona zarządzenie o przerwie w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski uznał te działania za uzurpację.