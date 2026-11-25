RMF24

O połowę ciszej, czystsze powietrze i o jedną czwartą mniejsze zużycie energii - tak może wyglądać szkoła z czasów PRL po przemyślanej modernizacji. Eksperci wzięli pod lupę Szkołę Podstawową nr 401 w Warszawie, budynek z lat 80., jakich w Polsce są tysiące. Okazało się, że czas pogłosu jest trzykrotnie dłuższy niż dopuszczalna norma. Do zdecydowanej poprawy sytuacji wystarczy sufit i panele dźwiękochłonne.

Takich szkół, jak SP nr 401 w Warszawie, są w Polsce tysiące, dlatego wnioski z analizy można odnieść do większości placówek w kraju. Zmierzono pogłos w klasach, na korytarzach i w sali gimnastycznej, natężenie światła i stężenie dwutlenku węgla. Przeanalizowano nasłonecznienie klas od strony północnej i południowej, dostępność budynku dla osób z niepełnosprawnościami i zużycie energii. Na tej podstawie powstał cyfrowy bliźniak szkoły, czyli model energetyczny skalibrowany na rzeczywistych rachunkach placówki z 12 miesięcy.

Jak zmiany oceniają nauczyciele?

W podstawówce na warszawskiej Pradze Południe jedna z sal lekcyjnych została wyciszona. Co się zmieniło?

Przede wszystkim jest lepsze zrozumienie mowy, co poprawia tempo pracy – mówi nam architekt Mikołaj Jarosz ze stowarzyszenia Komfort Ciszy. Jest mniej powtarzania i więcej zasobów pamięci krótkotrwałej uczniów może zostać uwolnionych na zapamiętanie tych treści. Bo jeżeli ktoś zmaga się ze zrozumieniem, odcyfrowaniem przekazu słownego, to ma kłopoty, żeby się skoncentrować na zapamiętywaniu. W warunkach, kiedy ciężko zrozumieć wypowiedź nauczyciela, uczniowie szybciej tracą koncentrację.

Różnicę w prowadzeniu lekcji widzą też nauczyciele.

Przede wszystkim chcę trafić do tych młodych ludzi i żeby trafić, to trzeba ich zainteresować – mówi nam Grzegorz Filipiuk, nauczyciel matematyki i fizyki. Na pewno ma znaczenie, czy słyszą mnie lepiej, czy gorzej, to na pewno wpływa na ich koncentrację, na chęć pracy na lekcji. Jeśli więcej zrozumieją, to im łatwiej jest pracować i więcej wyniosą z takiej lekcji - podkreśla.

„W tej starej sali trudno się skupić”

Dla uczniów wsłuchiwanie się w gorzej słyszalny głos nauczyciela, to dodatkowa trudność, dlatego doceniają zmianę.

Za pierwszym razem, kiedy weszliśmy tam do sali, to było takie wow, czemu jest tutaj tak cicho i w ogóle – opowiada naszej reporterce ósmoklasistka Maja. A tutaj, w tej starej sali trudno się skupić, słychać wszystkie szmery – dodawała.

W pracowni fizyki jest zdecydowanie łatwiej. Moim zdaniem opłaca się mieć choćby jedną taką salę do jakichś cięższych przedmiotów. Łatwiej się zapamiętuje informacje przekazywane przez nauczyciela i po prostu łatwiej się na nich skupić – mówi Maja.

Panele dźwiękochłonne w klasie (fot. Magdalena Grajnert) / RMF FM

Potrzebna pomóc państwa

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, na takie rozwiązania powinny znaleźć się pieniądze.

Oczywiście potrzebna jest pomoc państwa – podkreśla w rozmowie z RMF FM wiceszefowa związku, Urszula Woźniak. Jej zdaniem potrzebne jest określenie minimalnych standardów dla takich budynków i przeznaczenie na to środków. Nie powinno być tak, że w jakich warunkach uczy się dziecko czy pracuje nauczyciel, zależy od zamożności samorządu. To powinien być równy dostęp i równe traktowanie, więc powinno być to uregulowane systemowo – zaznacza.