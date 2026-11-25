RMF24

Rok 2027 przyniesie Agencji Mienia Wojskowego (AMW) rekordowe środki finansowe. Z dotacji budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej agencja otrzyma aż 3 miliardy 929 milionów złotych. To o 114 milionów złotych więcej niż w roku poprzednim. Wzrost nakładów jest odpowiedzią na rosnącą liczebność polskich sił zbrojnych oraz zwiększone potrzeby w zakresie zakwaterowania żołnierzy.

Największe wydatki na świadczenia i odprawy mieszkaniowe

Ponad 40 procent całej dotacji, czyli 1 miliard 654 miliony złotych, zostanie przeznaczone na świadczenia mieszkaniowe dla żołnierzy zawodowych. Według prognoz, w 2027 roku z tego wsparcia skorzysta około 136 tysięcy wojskowych. Już w czerwcu 2026 roku przeciętne świadczenie mieszkaniowe wynosiło 1051 złotych i było wypłacane niemal 120 tysiącom żołnierzy.

Na odprawy mieszkaniowe, które przysługują żołnierzom odchodzącym ze służby, przewidziano ponad 1 miliard złotych. W pierwszym półroczu 2026 roku wypłacono 1458 odpraw na łączną kwotę ponad 525 milionów złotych.

Wyższe świadczenia dla żołnierzy

Od lutego 2026 roku obowiązuje nowelizacja rozporządzenia MON dotyczącego świadczeń mieszkaniowych. Dzięki niej minimalna wysokość dodatku mieszkaniowego dla żołnierzy została zrównana z poziomem świadczeń przysługujących funkcjonariuszom MSWiA oraz służb specjalnych. W praktyce oznacza to wzrost minimalnej kwoty z 630 do 900 złotych, a w niektórych garnizonach nawet do 1800 złotych miesięcznie. Z tej zmiany skorzystało ponad 36 tysięcy żołnierzy, szczególnie z mniejszych miejscowości.

Inwestycje w infrastrukturę i nowe mieszkania

Agencja Mienia Wojskowego nie ogranicza się jedynie do wypłaty świadczeń. W przyszłym roku planuje przekazać żołnierzom 150 nowych mieszkań. Inwestycje obejmą budowę i remonty internatów w garnizonach Malbork, Lublin, Suwałki, Powidz, Świdwin, Warszawa, Wrocław oraz Sulechów. Dodatkowo, w garnizonach Chełm, Zamość, Olsztyn, Drawsko Pomorskie i Zielona Góra powstaną nowe lokale mieszkalne – łącznie 150 mieszkań.

Na utrzymanie miejsc internatowych zajmowanych przez żołnierzy w 2027 roku przewidziano ponad 134 miliony złotych. To kolejny element wsparcia dla wojskowych, którzy coraz częściej korzystają z zakwaterowania zapewnianego przez państwo.

W budżecie AMW uwzględniono także zadania związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem żołnierzy wojsk sojuszniczych stacjonujących w Polsce. Część środków zostanie przeznaczona na inwestycje o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, co wpisuje się w szerszą strategię wzmacniania potencjału obronnego kraju.