Działająca w wielu krajach Europy sieć elektromarketów Saturn powoli znika z rynku, a jej miejsce zajmuje Media Markt. Właścicielem obu sieci jest firma Ceconomy, a połączenie obu brandów jest częścią jej strategii. To jednak nie koniec zmian - chiński potentat JD.com prowadzi rozmowy o przejęciu obu marek. Czy czeka nas rewolucja na rynku elektroniki użytkowej?

/ Shutterstock

Proces wygaszania marki Saturn w Europie nabiera tempa. Właściciel obu sieci, niemiecka firma Ceconomy, postawił na pełną integrację działalności pod szyldem Media Markt. W Niemczech, gdzie Saturn jeszcze niedawno działał w około 150 lokalizacjach, do jesieni 2024 roku liczba sklepów spadła do 87. Równocześnie Media Markt zwiększył swoją obecność do ponad 300 placówek.

Zmiany są już zakończone w Austrii, Belgii, Holandii i Luksemburgu. Dla klientów różnice są niemal niezauważalne - oba brandy oferowały podobny asortyment i promocje. W Polsce proces rebrandingu zakończył się już w 2018 roku, kiedy Saturn ustąpił miejsca Media Markt.

Przejęcie przez chińskiego giganta?

Na horyzoncie pojawiły się jednak jeszcze większe zmiany. Ceconomy prowadzi zaawansowane rozmowy z chińskim potentatem JD.com, który rozważa zakup obu sieci. Oferta opiewa na 4,60 euro za akcję, ale decyzja zależy od głównego akcjonariusza - rodziny Kellerhalsów, posiadającej około 30 procent udziałów. Pozostali duzi udziałowcy, tacy jak Haniel, Meridian, Beisheim i Freenet, na razie nie komentują sprawy.

Przejęcie przez JD.com otworzyłoby chińskiej firmie drzwi do jednego z największych rynków elektroniki w Europie. Media Markt i Saturn kontrolują łącznie około tysiąca sklepów, zatrudniając około 50 tysięcy osób.

Nowy rozdział dla europejskiego rynku elektroniki?

W przeszłości próby przejęcia Ceconomy kończyły się fiaskiem ze względu na skomplikowaną strukturę własnościową. Kluczową rolę odgrywają trzy rodziny - Haniel, Beisheim i Schmidt-Ruthenbeck - które razem posiadają około jedną trzecią akcji. Szczególnie istotny jest udział rodziny Haniel (16,7 procent) oraz potomków założyciela Media Markt, czyli rodziny Kellerhalsów (30 procent).

Jeśli JD.com sfinalizuje transakcję, może to oznaczać nowy kierunek rozwoju dla Media Markt i Saturn. Integracja chińskich technologii oraz produktów mogłaby zwiększyć konkurencyjność sieci w Europie i wpłynąć na dalszą optymalizację cen.