Ponad 18 i pół tysiąca sklepów i centrów handlowych - tylko wczoraj - skontrolowali policjanci w związku z przestrzeganiem przepisów dotyczących obostrzeń sanitarno-epidemicznych.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W ramach akcji kontrolowane jest m.in. to, ile osób wchodzi do każdego centrum handlowego, a także ile do poszczególnych sklepów. Funkcjonariusze sprawdzają też, czy wszędzie są płyny do dezynfekcji.



Jak informuje Komenda Główna Policji, w zdecydowanej większości kontrolowanych placówek zachowywane były wszystkie zasady dotyczące zachowywania dystansu społecznego np. zakrywania nosa i ust. Padło nawet określenie "dostrzegamy dużą dyscyplinę społeczną w ich przestrzeganiu" - informuje reporter RMF FM Tomasz Skory.

To jednak nie znaczy, że do obostrzeń stosują się wszyscy. Tylko wczoraj w sprawie obowiązku noszenia maseczek policjanci pouczyli 208 osób. Wystawili jednak także 2666 mandatów i skierowali aż 285 wniosków o ukaranie przez sądy.



Kary mogą otrzymywać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby niestosujące się do zakazów.