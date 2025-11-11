Kneset przyjął w pierwszym czytaniu kontrowersyjny projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie kary śmierci dla terrorystów działających przeciwko Izraelowi. Choć nie otwarcie, to w praktyce projektowane prawo jest skonstruowane tak, aby mogło być stosowane niemal wyłącznie przeciwko Palestyńczykom. Propozycja wywołała stanowczy sprzeciw Autonomii Palestyńskiej. Aby weszła w życie, musi przejść jeszcze dwa głosowania.

Itamar Ben-Gwir w Knesecie (zdjęcie poglądowe) / Maya Alleruzzo / POOL / AFP / East News

Izraelski parlament wstępnie poparł projekt ustawy wprowadzającej karę śmierci dla osób uznanych za terrorystów działających przeciwko państwu Izrael.

Ustawa przewiduje karę śmierci za morderstwa motywowane rasizmem lub nienawiścią wobec społeczeństwa izraelskiego.

W praktyce prawo jest skonstruowane tak, aby mogło być stosowana głównie wobec Palestyńczyków skazanych za ataki terrorystyczne.

Decyzja Knesetu

W poniedziałek izraelski parlament poparł w pierwszym czytaniu projekt ustawy zakładającej wprowadzenie kary śmierci dla osób uznanych za terrorystów działających przeciwko państwu Izrael. W 120-osobowym Knesecie za przyjęciem projektu głosowało 39 deputowanych, przeciw było 16. Teraz ustawa trafi do dalszych prac w komisjach parlamentarnych. Aby nowe przepisy weszły w życie, konieczne są jeszcze dwa głosowania w Knesecie.

Projekt przewiduje, że kara śmierci miałaby być stosowana wobec osób skazanych za morderstwa motywowane rasizmem lub nienawiścią wobec społeczeństwa izraelskiego. Miałoby to dotyczyć zbrodni popełnionych z zamiarem wyrządzenia szkody państwu Izrael i odrodzeniu narodu żydowskiego.

Klauzula dotycząca wyrządzenia szkody Izraelowi sprawia, że kara śmierci mogłaby być stosowana niemal wyłącznie wobec Palestyńczyków skazanych za śmiertelne ataki, a nie wobec żydowskich mieszkańców Izraela, nawet gdyby dopuścili się oni aktu terroru - twierdzi strona palestyńska. Choć oficjalnie projektowane przepisy nie są otwarcie skierowane przeciwko Palestyńczykom, w praktyce mogłyby dotyczyć głównie ich.

Tymczasem minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir, reprezentujący skrajnie prawicową partię Żydowska Siła, utrzymuje, że celem ustawy jest odstraszanie potencjalnych sprawców ataków terrorystycznych. Ben-Gwir odwołał się m.in. do ataku Hamasu z 7 października 2023 roku, w którym zginęło prawie 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy.

W ten sposób walczymy z terroryzmem, w ten sposób tworzymy środek odstraszając. Gdy ustawa zostanie ostatecznie przyjęta, terroryści trafią tylko do piekła - oznajmił Ben-Gwir po głosowaniu.

Ostra krytyka projektowanych zmian

Projekt ustawy spotkał się z ostrą krytyką ze strony Autonomii Palestyńskiej oraz organizacji broniących praw człowieka. Palestyńskie ministerstwo spraw zagranicznych określiło propozycję jako "nową formę eskalacji izraelskiego ekstremizmu i przestępczości wobec narodu palestyńskiego". Krytycy zwrócili uwagę, że nowe prawo byłoby stosowane niemal wyłącznie wobec Palestyńczyków, a nie wobec żydowskich mieszkańców Izraela, nawet w przypadku popełnienia przez nich tak ciężkich zbrodni, jakie opisuje projekt ustawy.

Kara śmierci obecnie formalnie istnieje w izraelskim prawie, jednak od czasu powstania państwa w 1948 roku została zastosowana tylko dwukrotnie. Ostatni raz miało to miejsce w 1962 roku, kiedy po publicznym procesie wykonano wyrok na nazistowskim zbrodniarzu wojennym Adolfie Eichmannie.

Dalsze losy projektu ustawy będą zależeć od wyników kolejnych głosowań w Knesecie oraz prac w komisjach parlamentarnych.