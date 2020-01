W nowym tygodniu wszyscy zaczniemy odczuwać skutki śmierci najpopularniejszego irańskiego generała. Po tym jak Kasem Sulejmani został - jak określają to Amerykanie - profilaktycznie zlikwidowany - czy jak nazywają to Irańczycy - terrorystycznie zamordowany - ropa mocno podrożała, więc trzeba się spodziewać podwyżek cen paliw.

Nawet jeśli na jakiś czas zapanuje cisza przed burzą, to niepokój na rynkach będzie podwyższony. Złoty okazał się dość odporny na te wojenne zawirowania, natomiast ceny ropy mogą wystrzelić w górę, jeśli np. dojdzie do ataków na tankowce w cieśninie Ormuz. Brytyjska marynarka wojenna już skierowała tam swoje okręty.



O tym jak wydarzenia międzynarodowe mogą być niekorzystne dla naszych domowych budżetów, możemy się przekonać we wtorek. Wtedy mają być opublikowane dane o inflacji. Może się okazać, że oficjalny wskaźnik cen jest już wyższy niż rok temu prawie o trzy procent. Jeśli dojdą do tego duże zmiany cen paliw, inflacja może "zjeść" znaczną część podwyżek, które sporo pracowników dostało w ostatnim czasie.



Co z tym drobiem?

Przecen można się natomiast spodziewać w sklepowych chłodziarkach z drobiem. Do konsumentów docierają informacje o kolejnych ogniskach ptasiej grypy i mimo zapewnień władz o tym, że wirus nie jest zbyt groźny dla ludzi, należy się spodziewać spadku popytu na ptasie mięso. Skala tego spadku w dużej mierze zależeć będzie od tego, czy będą kolejne ogniska i od tego jak sprawę będą opisywać media; czy oględnie wspominając o utylizacji, czy też opisując jak więźniowie zmuszani są do wynoszenia tysięcy zagazowanych kurczaków, bo nie ma w Polsce nikogo, kto by się chciał podjąć takiej pracy.

Franki w sądzie

Spłacający kredyty we franku zapewne będą czekać na odpowiedź banku Raiffeisen na piątkowy wyrok w sprawie kredytu zaciągniętego przez państwa Dziubaków. Sąd uznał umowę za nieważną, ale w uzasadnieniu sędzia wspomniał, że bank zapewne będzie domagać się nie tylko zwrotu kredytu ale też wypłacenia rekompensaty za udzielony kapitał. Sam bank zapowiedział, że podejmie decyzję po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.