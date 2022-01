Rządowa tarcza antyinflacyjna spowoduje obniżenie inflacji CPI przejściowo nawet o 3,4 pkt. proc., a w ujęciu średniorocznym inflacja CPI w tym roku powinna być niższa o około 1,2 pkt. proc. - poinformowała podczas wtorkowego posiedzenia sejmowych Komisji Finansów Publicznych i Komisji Gospodarki i Rozwoju wiceprezes NBP Marta Kightley.

Zdj. ilustracyjne / Radek Pietruszka / PAP

W krótkim okresie ograniczająco na inflację będzie oddziaływać obniżka części podatków w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Według szacunków NBP uchwalone i zapowiedziane programy w ramach tarczy antyinflacyjnej przyczynią się do obniżenia inflacji CPI przejściowo nawet o 3,4 pkt. proc. W ujęciu średniorocznym inflacja CPI w 2022 roku powinna być niższa o około 1,2 pkt. proc. z tytułu oddziaływania tarcz antyinflacyjnych - powiedziała.

Z kolei w średnim okresie dynamika cen konsumenta zostanie obniżona przez zacieśnienie polityki pieniężnej dokonane przez NBP - dodała.

Wiceprezes NBP poinformowała też, że polska gospodarka zanotowała w ostatnim okresie duże wzrosty inwestycji.

Jeżeli chodzi o inwestycje to za ostatnie dwa kwartały mamy wysokie wzrosty. W trzecim kwartale mamy wzrost inwestycji na poziomie 9,3 za czwarty kwartał to będzie powyżej 11 proc., zgodnie z naszymi szacunkami. Mamy też wzrosty kwartalne czyli nie jest to tylko efekt bazy ale kwartał do kwartału również mamy wzrost - stwierdzała.

Jak stwierdziła Kightley, pozytywne tendencje w polskiej gospodarce były kontynuowane w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Miesięczne wskaźniki koniunktury wskazują na to, że pozytywne tendencje w polskiej gospodarce były kontynuowane także w czwartym kwartale, w szczególności szybko rosła sprzedaż detaliczna produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa - powiedziała.

Wiceprezes NBP powiedziała też, że grudniowe dane wskazują na lekką poprawę oczekiwań inflacyjnych.

Oczekiwania inflacyjne zgodnie z naszymi badaniami są głównie adaptacyjne, czyli jak w przeszłości jest wysoka inflacja to gospodarstwa domowe spodziewają się również w przyszłości wysokiej inflacji i my to też wyraźnie widzimy na danych z grudnia, ponieważ w grudniu już mieliśmy obniżki cen benzyny i widać, że nawet ta 30 groszowa obniżka spowodowała, że te oczekiwania inflacyjne się troszkę poprawiły - powiedziała.