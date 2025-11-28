Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji w Polsce. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2025 r. wzrosły rok do roku o 2,4 proc.

W porównaniu z październikiem ceny wzrosły o 0,1 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2025 r. wzrosły rdr o 2,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem poszły w górę o 0,1 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w listopadzie o 2,6 proc. rdr i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca.