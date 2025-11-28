Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji w Polsce. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2025 r. wzrosły rok do roku o 2,4 proc.

  • Główny Urząd Statystyczny podał szybki szacunek inflacji za listopad 2025 roku.
  • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 2,4 proc.
  • W porównaniu z październikiem ceny wzrosły o 0,1 proc.
  • Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.

Zobacz również:

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2025 r. wzrosły rdr o 2,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem poszły w górę o 0,1 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w listopadzie o 2,6 proc. rdr i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. 

Co zrobi RPP?

Przed nami posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. W przyszłym tygodniu poznamy decyzję, co dalej ze stopami procentowymi. 

Odczyt inflacji na tak niskim poziomie - niższym nawet od optymistycznych prognoz analityków - może skłonić RPP do kolejnego cięcia. A to by oznaczało, że raty kredytów, już po raz szósty w tym roku, spadną. 

Z drugiej strony - nie ma pewności co przyniesie nowy rok - na horyzoncie są możliwe wahania cen prądu, po tym jak wygasną zamrożone stawki za energię. To może skłaniać Radę do bardziej ostrożnego działania.