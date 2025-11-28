Czołgi zrobione ze sklejki i osadzone na samochodach terenowych, które imitowały zgrupowanie pancerne - amerykańska armia potwierdziła, że użyła atrap czołgów podczas dużych międzynarodowych ćwiczeń wojskowych, przeprowadzonych niedawno na Hawajach.
- Atrapy czołgów budowane są tak, by wiernie naśladować wygląd i ruchy prawdziwych pojazdów opancerzonych.
- Rozwiązanie to zwiększa realizm ćwiczeń wojskowych bez wysokich kosztów i problemów technicznych związanych z użyciem prawdziwego sprzętu.
- Tanie repliki pozwalają ograniczyć zużycie oryginalnych czołgów i bojowych wozów piechoty, które wymagają częstej konserwacji.
Atrapy czołgów zostały zbudowane tak, aby naśladować sylwetkę i ruch pojazdów opancerzonych - wyjaśnił portal Defence Blog. Miało to dawać żołnierzom wizualne wrażenia podobne do tych, z którymi spotkaliby się w prawdziwej walce.