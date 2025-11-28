Dlaczego zdecydowano się na użycie atrap czołgów?

Zabieg ten pozwolił zwiększyć realizm manewrów bez kosztów i problemów technicznych, towarzyszących zwykle obsłudze prawdziwych pojazdów opancerzonych - wyjaśniło w komunikacie opublikowanym przed kilkoma dniami na platformie X dowództwo amerykańskiej armii.

Dodatkowo wykorzystanie tanich replik pomaga zmniejszyć zużycie prawdziwych czołgów i bojowych wozów piechoty, które wymagają częstej konserwacji i ciężkiego sprzętu transportowego. Makiety pozwalają również wystawiać większe i bardziej zróżnicowane siły przeciwnika, oferując tym samym bardziej złożony scenariusz walki.



Praktyka stosowana przez armie

Wojska w Europie i Azji powszechnie używają drewnianych, metalowych lub nadmuchiwanych kopii imitujących wrogie pojazdy pancerne, artylerię, systemy obrony powietrznej, a nawet stanowiska dowodzenia. Przykładem takiego rozwiązania jest poligon Grafenwoehr w Niemczech, gdzie amerykańscy żołnierze zbudowali niedawno prosty czołg ze sklejki na potrzeby ćwiczeń rozpoznawczych i namierzania celów, prowadzonych z ukraińskimi żołnierzami. Model ten składał się z kadłuba wykonanego z drewna zwieńczonego wieżyczką zrobiona ze sklejki. Trzonek od miotły służył za główne działo.



Drewnianych i gumowych pojazdów używają również ukraińskie siły zbrojne w wojnie z Rosją. W wielu przyfrontowych miejscach rozstawili atrapy czołgów, haubic i cennych wyrzutni HIMARS, aby zmylić rosyjskie drony zwiadowcze i zmusić wroga, by marnował amunicję.