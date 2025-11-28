Czołgi zrobione ze sklejki i osadzone na samochodach terenowych, które imitowały zgrupowanie pancerne - amerykańska armia potwierdziła, że użyła atrap czołgów podczas dużych międzynarodowych ćwiczeń wojskowych, przeprowadzonych niedawno na Hawajach.

  • Atrapy czołgów budowane są tak, by wiernie naśladować wygląd i ruchy prawdziwych pojazdów opancerzonych.
  • Rozwiązanie to zwiększa realizm ćwiczeń wojskowych bez wysokich kosztów i problemów technicznych związanych z użyciem prawdziwego sprzętu.
  • Tanie repliki pozwalają ograniczyć zużycie oryginalnych czołgów i bojowych wozów piechoty, które wymagają częstej konserwacji.
Atrapy czołgów zostały zbudowane tak, aby naśladować sylwetkę i ruch pojazdów opancerzonych - wyjaśnił portal Defence Blog. Miało to dawać żołnierzom wizualne wrażenia podobne do tych, z którymi spotkaliby się w prawdziwej walce.

Dlaczego zdecydowano się na użycie atrap czołgów?

Zabieg ten pozwolił zwiększyć realizm manewrów bez kosztów i problemów technicznych, towarzyszących zwykle obsłudze prawdziwych pojazdów opancerzonych - wyjaśniło w komunikacie opublikowanym przed kilkoma dniami na platformie X dowództwo amerykańskiej armii.

Dodatkowo wykorzystanie tanich replik pomaga zmniejszyć zużycie prawdziwych czołgów i bojowych wozów piechoty, które wymagają częstej konserwacji i ciężkiego sprzętu transportowego. Makiety pozwalają również wystawiać większe i bardziej zróżnicowane siły przeciwnika, oferując tym samym bardziej złożony scenariusz walki.

Praktyka stosowana przez armie

Wojska w Europie i Azji powszechnie używają drewnianych, metalowych lub nadmuchiwanych kopii imitujących wrogie pojazdy pancerne, artylerię, systemy obrony powietrznej, a nawet stanowiska dowodzenia. Przykładem takiego rozwiązania jest poligon Grafenwoehr w Niemczech, gdzie amerykańscy żołnierze zbudowali niedawno prosty czołg ze sklejki na potrzeby ćwiczeń rozpoznawczych i namierzania celów, prowadzonych z ukraińskimi żołnierzami. Model ten składał się z kadłuba wykonanego z drewna zwieńczonego wieżyczką zrobiona ze sklejki. Trzonek od miotły służył za główne działo.

Drewnianych i gumowych pojazdów używają również ukraińskie siły zbrojne w wojnie z Rosją. W wielu przyfrontowych miejscach rozstawili atrapy czołgów, haubic i cennych wyrzutni HIMARS, aby zmylić rosyjskie drony zwiadowcze i zmusić wroga, by marnował amunicję.