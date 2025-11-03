Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy dotyczący waloryzacji emerytur. Dokument trafi teraz do Sejmu. To realizacja jednej z kluczowych obietnic wyborczych prezydenta - zapewnienia "sprawiedliwej waloryzacji emerytur".

Karol Nawrocki podczas spotkania z seniorami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie / Piotr Nowak / PAP

Karol Nawrocki zapowiadał podczas kampanii prezydenckiej, że podpisze projekt ustawy ws. waloryzacji emerytur. Jak mówił, chodzi przede wszystkim o podniesienie najniższych świadczeń. Według projektu emerytury mają wzrosnąć o co najmniej 150 złotych dla osób otrzymujących najniższe świadczenia.

Projekt ustawy "Godna emerytura" ma sprawić, że prezydent RP będzie głosem emerytek i emerytów. To głos głównie w imieniu tych, którzy mają najniższe emerytury - mówił podczas spotkania z seniorami w Sochaczewie Karol Nawrocki.

Seniorzy przez całe życie ciężko pracowali. Dziś oczekują, by państwo, rząd traktowali ich poważnie. Nie po to mnie wybraliście, abym nie był głosem naszych seniorów, naszych emerytek i emerytów - dodawał.

Waloryzacja emerytury co rok

Waloryzacja emerytur to coroczny proces, który wynika z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość podwyżek zależy od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W 2024 roku wskaźnik ten wyniósł 103,6 procent, a wzrost wynagrodzenia - 9,5 procent.

Obecnie minimalna emerytura w Polsce wynosi 1878,91 zł brutto. Dzięki nowemu projektowi, najniższe świadczenia mają wzrosnąć, co - jak podkreśla prezydent Nawrocki - ma zapewnić seniorom większe poczucie bezpieczeństwa i godne warunki życia.

Projekt ustawy "Godna Emerytura" trafi wkrótce do Sejmu.