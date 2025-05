6 czerwca, po wygaszeniu wolnego handlu UE z Ukrainą, 13 produktów rolnych, takich jak zboże, wieprzowina, wołowina, mleko w proszku, jaja i drób pozostanie zwolnionych z obowiązku licencjonowania. Jest to rozwiązanie tymczasowe, do czasu wynegocjowania nowej umowy.

Jaja / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kraje członkowskie zatwierdziły w czwartek akt wykonawczy wprowadzający przejściowe rozwiązania w handlu z Ukrainą, które mają obowiązywać od 6 czerwca w związku z wygaśnięciem rozporządzenia zwalniającego Ukrainę z ceł na eksport do Unii.

Źródło unijne potwierdziło, że - zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami tymczasowymi - handel z Ukrainą wróci, de facto, do zasad sprzed pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji i będzie odbywać się na podstawie umowy stowarzyszeniowej i o wolnym handlu z 2016 r.

"UE wyjdzie jednak naprzeciw Kijowowi w kwestii obowiązku uzyskania licencji na 13 produktów rolnych, wynikającemu z umowy stowarzyszeniowej" - powiedziało PAP źródło unijne. Wśród tych produktów znajdują się zboże, wieprzowina, wołowina, mleko w proszku, jaja i drób. Otrzymanie licencji zajmuje zazwyczaj około sześciu tygodni.

"Zamiast tego zostanie zastosowane rozwiązanie 'first come, first serve', w ramach którego praktycznie nie ma procedur na granicy" - podkreślił informator PAP.

Nadal jednak towary te będą objęte cłami i kwotami przewidzianymi w umowie stowarzyszeniowej.