Paliwa na stacjach nadal tanieją - podali w środę analitycy portalu e-petrol.pl. Litr diesla kosztuje obecnie średnio 6,75 zł, co oznacza obniżkę o 14 gr. O 6 gr tańsza niż przed tygodniem jest też benzyna Pb95, która kosztuje średnio 6,62 zł/l - dodali.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"W ostatnim tygodniu marca paliwa na stacjach nadal tanieją, co jest szczególnie widoczne w przypadku oleju napędowego, którego detaliczna cena szybko zbliża się do notowań 95-oktanowej benzyny" - zwrócili uwagę analitycy e-petrol.pl.

Jak wyjaśnili, dalsze obniżki na stacjach to konsekwencja ubiegłotygodniowej przeceny na rynku ropy. "W porównaniu do wyników ostatniego notowania litr diesla kosztuje 6,75 zł, co oznacza obniżkę jego średniej ogólnopolskiej ceny aż o 14 gr. Od 8 lutego ceny oleju nieprzerwanie idą w dół i do dzisiaj spadły o prawie 80 gr" - wskazali eksperci w środowym komentarzu.

Dodali, że o 6 gr tańsza niż przed tygodniem jest też benzyna Pb95, oferowana na stacjach po 6,62 zł/l. "Symboliczna, jednogroszowa korekta dotyczy natomiast ceny autogazu, która wynosi dziś 3,14 zł/l - dokładnie tyle samo ile w połowie stycznia br." - zauważyli.

Według danych e-petrol.pl aktualnie benzynę 95-oktanową w "najbardziej atrakcyjnych cenach" można tankować w województwie śląskim oraz na Warmii i Mazurach, gdzie płaci się za jej litr przeciętnie 6,56 zł. "W drugim z wymienionych regionów z ceną 6,69 zł/l najtańszy jest też diesel. Autogaz kosztuje najmniej w województwie świętokrzyskim - 3,08 zł/l" - wskazano.

Zdaniem analityków najdroższymi województwami są natomiast Dolny Śląsk i Mazowsze. "W południowej części Polski najwięcej płaci się za Pb95 i LPG: 6,71 i 3,22 zł/l. W Polsce centralnej obowiązuje ta sama średnia cena popularnej benzyny oraz z ceną 6,83 zł/l najdroższy jest olej napędowy" - ocenili.