Olej napędowy jest tańszy o 18 gr niż przed tygodniem i kosztuje przeciętnie 6,89 zł/l - poinformował e-petrol.pl. Średnia ogólnopolska cena diesla po raz pierwszy od połowy kwietnia ubiegłego roku zeszła poniżej 7 zł - zauważyli analitycy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Eksperci portalu zwrócili uwagę, że w drugiej połowie marca br. na stacje paliw dotarły obniżki z rynku hurtowego. "Jest to szczególnie widoczne w przypadku oleju napędowego, którego średnia ogólnopolska cena po raz pierwszy od połowy kwietnia ubiegłego roku znalazła się poniżej 7 zł" - zaznaczyli.



Jak odnotował e-petrol.pl, w porównaniu do sytuacji cenowej sprzed tygodnia diesel potaniał o 18 gr. Obecnie za litr tego paliwa kierowcy płacą przeciętnie 6,89 zł. Od początku tego roku średnia cena ON spadła o 80 gr. "Mniejszej skali obniżka dotyczy benzyny 95-oktanowej oraz autogazu. Benzyna kosztuje o 3 gr mniej niż przed tygodniem - 6,68 zł/l, a LPG jest tańsze o 4 gr i płaci się za jego litr 3,15 zł" - dodano w komentarzu.



Według analityków na paliwowej mapie Polski wyróżniają się obecnie województwa łódzkie i świętokrzyskie. "W pierwszym z nich z ceną 6,58 zł/l jest najtańsza benzyna Pb95, a w drugim najmniej płaci się za tankowanie diesla i autogazu - 6,83 i 3,10 zł/l" - poinformowali.



Zdaniem ekspertów portalu najmniej atrakcyjnymi regionami ze względy na koszty tankowania są obecnie Dolny Śląsk oraz Mazowsze. "Na południu najwięcej kosztuje Pb95 i autogaz - 6,74 oraz 3,22 zł/l. W Polsce centralnej z ceną 6,93 zł/l jest najdroższy olej napędowy" - podał e-petrol.pl.