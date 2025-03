​"Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co ci się trafi" - głosił kiedyś Forrest Gump, a tę mądrość potwierdzają badania składu bardzo modnej ostatnio czekolady dubajskiej. Jeśli wierzyć wynikom badań przeprowadzonych przez czołową niemiecką organizację testującą towary konsumenckie, jest bardzo możliwe, że zamiast niepowtarzalnego doznania smakowego trafią ci się... "toksyny i pleśń". Według Stiftung Warentest szczegółowa analiza składu superekskluzywnego przysmaku w większości przypadków zamiast potwierdzenia niepowtarzalnych walorów smakowych przyniosła wręcz "przerażające rezultaty".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Zakupiliśmy sześć różnych tabliczek czekolady dubajskiej i wysłaliśmy je do laboratorium" - pisze we wstępie do raportu Stiftung Warentest (po polsku: Fundacja Warentest). Jest to instytut założony w latach 60. ubiegłego wieku przez niemiecki rząd, który zajmuje się testowaniem produktów i usług. "Chcieliśmy dowiedzieć się, ile jest nadzienia, ile pistacji i co z jakością? Czy wewnątrz znajdują się jakieś szkodliwe substancje?" - tłumaczy Fundacja, która niedawno obchodziła 60. rocznicę założenia przez rząd federalny.

Czekolada dla nadzianych

Niemieccy specjaliści zwracają uwagę, że badanie dotyczyło bardzo modnego i luksusowego produktu. Rzeczywiście czekolada dubajska podbija świat i stała się już obowiązkową przyjemnością dla wszystkich podążających za modą konsumentów oraz koniecznym towarem w każdym stylowym sklepie ze słodyczami.

Dzięki idealnie dobranemu zestawieniu smaków wypełniona pistacjami, nitkowatym ciastem i pastą sezamową czekolada dubajska sprzedaje się jak ciepłe bułeczki w wielu zakątkach świata, w tym w Polsce. Według innych - dzieje się tak dzięki równie perfekcyjnie ułożonej kampanii w mediach społecznościowych.

Za niepowtarzalne słodkie nadzienie trzeba słono płacić, a żeby poczuć się w pełni "emiracko nadziani", klienci płacą nawet powyżej 100 złotych za tabliczkę.

Szokujące wyniki testu

Według Stiftung Warentest, trudno uznać, by cena testowanych tabliczek dubajskiej czekolady miała oparcie w jakości.

Dwie z próbek pochodziły z Dubaju, jedna z Turcji, jedna z Holandii i dwie z Niemiec, a cena tych sześciu poddanych badaniu tabliczek wahała się od około siedmiu do 25 euro za 100 gramów. Klienci dostawali za te pieniądze w większości przypadków zarodniki pleśni, toksyny albo zanieczyszczenia tłuszczowe.

Fundacja podaje, że w nadzieniach przeważnie nie ma wiele pistacji, jest za to mnóstwo cukru i oleju roślinnego, a niektóre zawierają aromaty i barwniki.

Co gorsze, testy wykazały w dwóch produktach obecność estrów 3-monochloropropanodiolu i glicydylu - a są to substancje uznane za potencjalnie rakotwórcze, powstające podczas rafinacji oleju palmowego. Stiftung Warentest podaje, że w tych dwóch wyrobach natrafiono też na ślady aflatoksyn, czyli toksyn pleśniowych, które czasem występują w pistacjach.

Wszystkie badane produkty to wyroby przemysłu cukierniczego, w tym uznanych na rynku międzynarodowym marek. Instytut zastrzega, że ich spożywanie najpewniej nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia.