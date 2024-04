Polska ambasada w Abu Zabi opublikowała komunikat dla osób, które w związku z powodzią utknęły na lotnisku w Dubaju. Radzi im, by swoje przerwane podróże kontynuowali z lotniska w Abu Zabi. "Jesteśmy właśnie na lotnisku 30 godzinę plus 14 godzin spędzonych w samolocie. Nie ma szansy na jakikolwiek nocleg, śpimy na krzesłach oraz podłogach. Jest mnóstwo ludzi, panuje ogromny chaos" - napisała w mailu do RMF FM pani Nikola - Polka, która jest wśród osób koczujących na dubajskim lotnisku.

Podróżni na lotnisku w Dubaju (zdj. z wczoraj) / AFP / East News "Podróżującym, którzy utknęli na lotnisku w Dubaju, sugerujemy rozważenie kontynuowania podróży z Zayed International Airport w Abu Dhabi, po uprzednim sprawdzeniu dostępności miejsc. Do Polski lata stamtąd bezpośrednio WizzAir, z przesiadkami Etihad, Air France i Qatar Airways" - czytamy w komunikacie polskiej ambasady Abu Zabi. "Z lotniska w Dubaju można dojechać na lotnisko w Abu Dhabi shuttle busem lub taksówką" - wyjaśniono. Podróżni na lotnisku w Dubaju / AFP / East News Ambasada przekazała też, że odprawa na loty Emirates i Flydubai została ponownie otwarta w terminalu 3 dubajskiego lotniska. "W strefie odpraw jest duża liczba osób, dlatego lotnisko prosi o przychodzenie do terminalu wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia odlotu od linii lotniczej" - przekazano. "Jesteśmy na lotnisku trzydziestą godzinę" Turyści od wielu godzin koczują na lotnisku w Dubaju / Gorąca Linia RMF FM Z powodu wody stojącej na pasach startowych dubajskie lotnisko we wtorek zawiesiło pracę na 25 minut, odwołało szereg odlotów i przekierowało wiele przylotów. Konsekwencje tej sytuacji są do tej pory odczuwalne. "Jesteśmy grupą 10-osobową wracającą z urlopu w Tajlandii. W Dubaju po wylądowaniu spędziliśmy 6,5 h w samolocie (po 8-godzinnym locie) - bez klimatyzacji, jedzenia ani picia oraz bez jakiejkolwiek informacji, dlaczego jesteśmy przetrzymywani tak długo" - napisała w mailu wysłanym do RMF FM pani Nikola. "Po wyjściu z samolotu zostaliśmy zostawieni sami sobie przez biuro podróży i przez ambasadę, która zignorowała nasze prośby o pomoc w przebukowaniu biletów na inny lot, ponieważ nie zdążyliśmy na planowany lot do Krakowa" - dodała. "Jesteśmy właśnie na lotnisku trzydziestą godzinę plus czternaście godzin spędzonych w samolocie. Lotnisko jest zamknięte, jeśli z niego wyjdziemy już nie zostaniemy wpuszczeni, więc nie ma szansy na jakikolwiek nocleg, śpimy na krzesłach oraz podłogach. Jest mnóstwo ludzi, panuje ogromny chaos" - podkreśliła nasza słuchaczka. Skarżyła się również na sprzeczne komunikaty przekazywane podróżnym przez obsługę lotniska. "Dostaliśmy kupony na jedzenie, bagaże nie zostały nam oddane - nie mamy możliwości zmiany dwudniowej odzieży. Sytuacja jest męcząca i traumatyzująca" - podkreśliła pani Nikola. "Spotykamy po drodze masę Polaków którzy są tutaj już 3 bądź 4 doby i dalej nie wiedzą czy uda im się wrócić do domu" - dodała. Rekordowe opady w Dubaju Gwałtowna burza rozpoczęła się w Dubaju w nocy z poniedziałku na wtorek. Pod wodą znalazły się główne ulice miasta, a otoczone autostradami poszczególne dzielnice Dubaju zostały odcięte od świata. Deszcz wdarł się do wielu domów jednorodzinnych, a nawet do mieszkań w wieżowcach. Zalane zostało też jedno z największych centrów handlowych na świecie, Dubai Mall. Podtopienia w Dubaju / GIUSEPPE CACACE/AFP / East News Krajowe Centrum Meteorologii ogłosiło, że w Dubaju spadło 168 litrów deszczu na metr kwadratowy, a w pobliżu miasta Al-Ain aż 259 litrów. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich średnia opadów wynosi 140-200 litrów rocznie, a w Dubaju jest to zazwyczaj niecałe 100 litrów. Podtopienia w Dubaju / STRINGER / PAP/EPA Zobacz również: Dubaj pod wodą. Lotnisko zamieniło się w morze [FILMY]