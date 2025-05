Jak wynika z najnowszego raportu Grafton Recruitment "Wynagrodzenia i trendy w przedsiębiorstwach 2024", zapotrzebowanie na specjalistów z branży marketingu i public relations wyraźnie rośnie. Coraz więcej firm poszukuje ekspertów potrafiących łączyć kreatywność z biegłością w nowych technologiach i analizie danych. W efekcie marketing i PR znów znajdują się w centrum zainteresowania rynku pracy.

Specjaliści z branży marketingu i public relations są znowu pożądani / Shutterstock

Współczesny marketingowiec nie może już polegać wyłącznie na pomysłowości czy lekkim piórze. Kluczowe stały się kompetencje cyfrowe - umiejętność prowadzenia kampanii online, analizowania wyników i wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Firmy intensywnie inwestują w obecność w sieci, dlatego oczekują od pracowników zarówno strategicznego myślenia, jak i znajomości najnowszych narzędzi technologicznych.

Z raportu wynika również, że coraz więcej obowiązków z zakresu PR przejmują działy marketingu. Rośnie też rola agencji zewnętrznych, co dodatkowo napędza popyt na wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Wynagrodzenia w branży marketing i public relations

Wzrost znaczenia branży przekłada się bezpośrednio na poziom wynagrodzeń. W Warszawie dyrektor marketingu może liczyć na pensję sięgającą nawet 35 tys. zł brutto miesięcznie. W mniejszych miastach stawki na tym stanowisku dochodzą do 28 tys. zł. Specjaliści SEO/SEM zarabiają od 8,5 do 13 tys. zł, a e-commerce managerowie - od 14 do 22 tys. zł, przy czym najwyższe wynagrodzenia odnotowano w Krakowie.

Pensje menedżerów ds. marketingu również zależą od lokalizacji - w Warszawie sięgają 20 tys. zł, a w Poznaniu 16 tys. zł. Z kolei specjaliści ds. contentu w największych miastach mogą liczyć na wynagrodzenia do 12,5 tys. zł, a menedżerowie tej specjalizacji w Krakowie i Katowicach - nawet do 17 tys. zł.

Social media i PR wciąż istotne

Choć zapotrzebowanie na pracowników w PR nie jest już tak dynamiczne jak dwa lata temu, to nadal utrzymuje się na wysokiej pozycji. W 2024 roku kierownicy działów PR zarabiali od 14 tys. zł w Warszawie i Poznaniu do 22 tys. zł w Krakowie. Konsultanci PR mogą liczyć na pensje rzędu 9-16 tys. zł brutto.

Wysoko oceniane są także kompetencje w zakresie zarządzania mediami społecznościowymi. Menedżerowie odpowiedzialni za obecność marek w social mediach mogą liczyć na zarobki od 10 tys. zł w Łodzi do 18 tys. zł w Krakowie. Różnice wynikają z lokalnych uwarunkowań rynku pracy i oczekiwań konkretnych pracodawców.

Raport Grafton pokazuje jasno: marketing i PR przeszły transformację. Sukces w tych branżach nie zależy już tylko od kreatywności, ale również od zdolności analitycznych, umiejętności pracy z danymi oraz znajomości nowoczesnych narzędzi cyfrowych. To właśnie takie kompetencje są dziś w cenie - i to dosłownie. Specjaliści, którzy łączą oba światy, mogą liczyć nie tylko na zatrudnienie, ale i na bardzo konkurencyjne wynagrodzenia.