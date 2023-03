Administracja USA ma jeszcze dziś ogłosić plan działań dotyczący ochrony depozytów klientów Silicon Valley Bank - podała agencja Reutera, powołując się na wtajemniczone źródła. To, że do ogłoszenia takich informacji dojdzie przed otwarciem rynków w poniedziałek, sugerował też spiker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy.

Silicon Valley Bank w Nowym Jorku / SARAH YENESEL / PAP/EPA

"Silicon Valley" oznacza "Dolinę Krzemową". Silicon Valley Bank (SVB) to - w wolnym tłumaczeniu - Bank Doliny Krzemowej.

SVB trafił w piątek pod kontrolę państwa po tym, gdy nie był w stanie wypłacić klientom masowo wycofującym swoje środki. Upadek 16. największego banku w USA jest największym takim przypadkiem od 2008 r. i wzbudził obawy o szersze negatywne efekty dla innych banków oraz dla firm z Doliny Krzemowej, dla których pełnił kluczową rolę.

Zapowiedzi polityków

Jak podał Reuters, amerykański rząd ma ogłosić "materialne" decyzje w sprawie wsparcia depozytów klientów upadłego w piątek banku oraz by uniknąć rozprzestrzenienia się negatywnych efektów na szerszy sektor bankowy.

W niedzielę sugerował to też McCarthy, który w wywiadzie dla Fox News stwierdził, że administracja prezydenta Joe Bidena ma odpowiednie narzędzia, by poradzić sobie z kryzysem, jest świadoma powagi sytuacji i że stara się podjąć konkretne działania przed otwarciem rynków.

Wcześniej minister finansów USA Janet Yellen oznajmiła, że administracja nie przyjdzie na pomoc właścicielom i inwestorom Silicon Valley Bank, tak jak miało to miejsce podczas kryzysu finansowego w 2008 r., ale skupi się na zapewnieniu, by klienci posiadający depozyty w SVB nie stracili swoich pieniędzy.

Bankowe depozyty są ubezpieczane przez państwo do wysokości 250 tys. dolarów, ale przedstawiciele administracji zapowiedzieli, że będą starać się chronić także niegwarantowane konta. Wśród rozważanych opcji ma być przejęcie SVB przez inny bank.

Indie zaniepokojone upadkiem Silicon Valley Banku

W sprawie upadku SVB zaniepokojenie wyraził minister stanu ds. technologii Indii. Start-upy są ważną częścią nowej indyjskiej gospodarki. W tym tygodniu spotkam się z indyjskimi start-upami, aby dowiedzieć się, jak rząd może pomóc w czasie kryzysu - napisał na Twitterze Rajeev Chandrasekhar, indyjski minister stanu ds. IT.

Indie mają jeden z największych rynków start-upów na świecie, z wieloma wycenianymi w ostatnich latach na wiele miliardów dolarów i zyskującymi wsparcie zagranicznych inwestorów, którzy odważnie postawili na cyfrowe i inne firmy technologiczne.

Rozmawiałem z niektórymi założycielami i jest bardzo źle. Szczególnie dla indyjskich założycieli..., którzy mają swoje firmy w USA i SVB jest ich bankiem. Niepewność ich zabija - napisał w tweecie Ashish Dave, dyrektor generalny Mirae Asset Venture Investments (Indie).

Indyjska firma Nazara Technologies Ltd., zajmująca się grami mobilnymi, poinformowała, że dwie jej spółki zależne, Kiddopia Inc i Mediawrkz Inc., posiadają salda gotówkowe w wysokości 7,75 mln dolarów w Silicon Valley Bank.