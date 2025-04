Cieknąca spłuczka, nieszczelne okno, obraz, który od miesięcy czeka na wbicie gwoździa do ściany - dla seniorów to często problem, którego nie potrafią przeskoczyć. We Wrocławiu rusza dziś dla nich specjalny program "Złota Rączka".

Pomoc jest bezpłatna

Dla kogo wsparcie?

Rusza infolinia

Choć wkręcenie żarówki czy przywieszenie obrazka wydaje się zadaniem błahym, dla seniorów bywa kłopotliwe. Jestem wdową, dzieci wyjechały za granicę. Nie ma mi kto wywiercić dziury, próbowałam gwoździa przybić sama, ale ściana mi się rypie - mówi seniorka z Wrocławia.

Właśnie z myślą o takich osobach, powstał program "Złota Rączka". Są to bezpłatne drobne naprawy.

W pierwszej kolejności pomoc otrzymają osoby samotne, niepełnosprawne oraz okresowo niesprawne np. z powodu urazu. Warunkiem skorzystania z usług jest posiadanie Złotej Wrocławskiej Karty Seniora.

Aby ją uzyskać należy wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie internetowej WCRS lub wypełnić go osobiście we Wrocławskim Centrum Seniora. Złota Rączka dla Seniora to nie tylko pomoc w codziennych usterkach, ale przede wszystkim wyraz troski o naszych starszych mieszkańców. To świetna i potrzebna idea. Dzięki temu programowi chcemy, aby każdy senior mógł poprosić o drobne wsparcie. Nie wyremontujemy łazienki, ale naprawimy cieknącą spłuczkę. Nie zrobimy w ramach programu gładzi, ale osadzimy kołek czy pomożemy w uszczelnieniu okien - mówi prezydent Jacek Sutryk.

Seniorzy nie ukrywają, że to dla nich ogromna pomoc. Wiele z nas to wdowy. Nie mamy do kogo zwrócić się po pomoc, fachowcy chcą za drobne naprawy krocie, a emerytury są niskie - mówią RMF FM.

Jak zamówić usługę?

Program rusza 5.maja, ale od dzisiaj działa infolinia, za pośrednictwem, której można zamawiać usługi. Wystarczy zadzwonić pod numer tel. 668 010 093.

O tym, czy nasza usterka kwalifikuje się do darmowej naprawy zdecydują fachowcy na miejscu. Podczas jednej wizyty Złota Rączka może wykonać nawet 4 usługi. Program potrwa trzy miesiące.

