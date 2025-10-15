​Ministerstwo Finansów opublikowało najnowsze dane dotyczące wykonania budżetu państwa po wrześniu 2025 roku. Deficyt budżetowy wyniósł ponad 201,4 mld zł, co oznacza, że wykorzystano już niemal 70 proc. rocznego limitu.

Ministerstwo Finansów przedstawiło szacunkowe dane dotyczące wykonania budżetu państwa po dziewięciu miesiącach 2025 roku. Z opublikowanych informacji wynika, że deficyt budżetowy przekroczył już 201,4 mld zł. To oznacza, że po trzech kwartałach zrealizowano niemal 70 proc. rocznego limitu deficytu, który w ustawie budżetowej na 2025 rok został określony na poziomie 288,8 mld zł.

Wydatki i dochody budżetu

Według danych resortu finansów, wydatki budżetu państwa po wrześniu wyniosły prawie 616,99 mld zł, co stanowi 66,9 proc. planu na cały rok. Z kolei dochody budżetu przekroczyły 415,5 mld zł, czyli osiągnęły 66 proc. rocznego planu.

W ustawie budżetowej na 2025 rok założono, że deficyt nie przekroczy 288,8 mld zł. Planowane wydatki mają wynieść 921,62 mld zł, natomiast dochody niemal 632,85 mld zł.

Dane po wrześniu wskazują, że zarówno wydatki, jak i dochody realizowane są zgodnie z harmonogramem, jednak poziom deficytu budżetowego już teraz budzi uwagę.