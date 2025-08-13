Wraca temat podatku cyfrowego w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło propozycję daniny, którą miałyby płacić firmy o globalnych przychodach powyżej 750 mln euro.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski / Marcin Kmieciński / PAP

Jak wskazano, w środę odbyło się spotkanie z przedstawicielami rynku oraz organizacjami pozarządowymi, w którym udział wzięli wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Podczas rozmów przedstawiciele resortu przedstawili propozycję, według której podatek cyfrowy miałyby płacić firmy o globalnych przychodach powyżej 750 mln euro.

Według propozycji resortu opodatkowaniu miałaby podlegać: usługi interfejsu cyfrowego, polegające na udostępnianiu wielostronnego cyfrowego oprogramowania (np. w postaci platformy, aplikacji), które umożliwia interakcję między użytkownikami; profilowane reklamy cyfrowe, czyli konkretne reklamy skierowane do określonych użytkowników, na podstawie wcześniej stworzonego profilu użytkownika; a także usługi przekazywania danych nt. użytkowników.

Ministerstwo Cyfryzacji chce, by pieniądze z podatku cyfrowego zostały wydane na rozwój polskich technologii i innowacji oraz na wsparcie tworzenia jakościowych treści medialnych. Opinie uczestników spotkania będą brane pod uwagę przy opracowaniu propozycji, która przełożona zostanie na projekt ustawy i będzie podlegać dalszym konsultacjom.