"Uruchomiliśmy Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków" - poinformowała dziś wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka. Co to dla właścicieli budynków oznacza? Przede wszystkim nakłada na nich nowy obowiązek - złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania. Za niedopełnienie go grozi grzywna. "To krok ku czystemu powietrzu" - zapewnia Kornecka.

