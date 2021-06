Mamy złą wiadomość: zmiany klimatu już tu są, a co więcej – postępują. Wysoce prawdopodobne, że w ciągu najbliższych 30 lat czeka nas wymieranie gatunków, załamanie ekosystemów, szerzenie się chorób, trudne do zniesienia upały i zalane przez rosnący poziom mórz miasta - takie wnioski płyną ze szkicu kolejnego raportu zespołu klimatycznego działającego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do dokumentu dotarli dziennikarze AFP.

