Od każdej przesyłki zakupowej spoza Unii Europejskiej trzeba będzie zapłacić podatek VAT. Drożej za paczki z Chin będą musieli zapłacić klienci AliExpress. Ustawa dotycząca zmian podatkowych wchodzi w życie 1 lipca.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

AliExpress, dzięki konkurencyjnym cenom towarów stało się platformą chętnie wybieraną przez część konsumentów z Polski. W efekcie wrosła liczba przesyłek trafiających do Polski z Chin. Tylko w 2018 roku Poczta Polska dostarczyła do naszego kraju 14 milionów listów z Kraju Środka, w których znajdowały przedmioty zakupione na platformie e-commerce.

Obecnie za zakupy spoza UE o wartości do 22 euro nie trzeba było wnosić dodatkowych opłat. Powyżej 22 euro powinno się zapłacić VAT w momencie odbioru przesyłki, a konsument, kupując towar, mógł nie być świadomy, że rzeczywista cena powinna być wyższa. Przy masowym napływie paczek ze Wschodu oznaczało to straty dla Skarbu Państwa. Dlatego wprowadzono zmiany.

Za każdy towar zakupiony poza UE na platformie e-commerce trzeba będzie zapłacić VAT. Zmiany w przepisach znalazły się w unijnym pakiecie VAT e-commerce. Ma on przyczynić się do wyrównania szans przedsiębiorców z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich, poprzez m.in.: zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich i objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem.

Te rozwiązania mają ograniczyć napływ paczek z towarami, często nieopodatkowanymi z krajów spoza UE, zwłaszcza z Chin i jest to krok w kierunku wyrównywania szans na rzecz firm z UE. Przedsiębiorcy unijni, w tym także polscy na pewno na nich zyskają, bo na tym rynku często stosowana była nieuczciwa konkurencja - oceniła Monika Wyrzykowska-Antkiewicz z Wyższej Szkoły Bankowości.

Zmiany miały działać już od 1 stycznia 2021 roku, ale ze względu na pandemię zdecydowano się na ich opóźnienie.

Rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek w rozmowie z portalem wirutalnemedia.pl przewidywała, że po wprowadzeniu zmian może wystąpić zmniejszenie wolumenu przesyłek o 30-40 procent.

Konsument zobaczy rzeczywista cenę produktu

Ekspertka Wyższej Szkoły Bankowości wskazuje, że platformy internetowe oferujące zakup towarów będą musiały de facto obsłużyć płatności VAT przy kupnie towarów spoza UE, jeżeli przez ten kanał prowadzona dystrybucja.

To jest duża zmiana, bo konsument, zamawiając towar będzie widział jego rzeczywistą cenę - z podatkiem. Większość towarów kupowana w ten sposób jest obłożona podatkiem VAT w wysokości 23 proc. - powiedziała.

Te zmiany mają zachęcić konsumentów do kupowania towarów w ramach UE, bo w ich wypadku ceny towarów nie ulegną zmianie. Jednak np. ceny chińskich towarów kupowanych przez AliExpress pójdą w górę - powiedziała Wyrzykowska-Antkiewicz.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza pakiet e-commerce do polskiego prawa przeszła przez parlament. 25 czerwca podpisał ją prezydent. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., przy czym niektóre przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia oraz z dniem 31 października 2021 r.