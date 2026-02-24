Amerykański aktor Robert Carradine zmarł w wieku 71 lat po dwudziestoletniej walce z chorobą afektywną dwubiegunową. Informację przekazała jego rodzina w oficjalnym oświadczeniu.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Aktor zdobył status ikony popkultury lat 80. dzięki roli Lewisa Skolnicka w komedii "Zemsta frajerów" z 1984 roku. Wystąpił również w takich produkcjach jak "Lizzie McGuire", "Straceńcy" czy "Ulice nędzy" Martina Scorsese.
Pochodził z jednej z najbardziej znanych rodzin aktorskich w Hollywood. Był najmłodszym synem aktora Johna Carradine'a oraz bratem aktorów Davida Carradine'a i Keitha Carradine'a, a także projektanta Disneya Christophera Carradine’a.
W oficjalnym oświadczeniu przesłanym portalowi Deadline rodzina podkreśliła, że aktor zmarł po wieloletnich zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową. Odebrał sobie życie.