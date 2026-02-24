Najniższą stopę bezrobocia w całym kraju odnotowano w styczniu w Wielkopolsce. Wyniosła ona 3,8 proc. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach tego regionu.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,0 proc. Miesiąc wcześniej było to 5,7 proc.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszej trójce województw z najniższą stopą bezrobocia oprócz Wielkopolski było w styczniu Mazowsze (4,5 proc.) i woj. śląskie (4,7 proc.). Najgorszy wynik w skali kraju miało województwo warmińsko-mazurskie (9,9 proc.).

Najniższą stopę bezrobocia w Wielkopolsce odnotowano w styczniu w powiecie poznańskim (1,3 proc.) oraz Poznaniu (1,4 proc.). W innych miastach na prawach powiatu jest już gorzej - w Lesznie to 4 proc., w Kaliszu 4,5 proc., a w Koninie - 7,2 proc.

Najwyższą stopę bezrobocia w Wielkopolsce odnotowano w powiecie konińskim (9,8 proc.). Niewiele lepiej jest w powiatach słupeckim (8,5 proc.) i chodzieskim (8,4 proc.). To wciąż dobre wyniki w porównaniu np. z sytuacją na Podkarpaciu, gdzie jest wiele powiatów ze stopą bezrobocia na poziomie kilkunastu procent.

Jak wygląda sytuacja w innych powiatach Wielkopolski? Oto kilka przykładów z zestawienia dotyczącego stopy bezrobocia opublikowanego przez GUS:

powiat kępiński - 1,6 proc.

powiat wolsztyński - 2,6 proc.

powiat kaliski - 4,4 proc.

powiat gnieźnieński - 5,8 proc.

powiat pilski - 6,0 proc.