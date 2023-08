"Czas wolny w stylu dowolnym" - tym hasłem Miejska Stefa Kultury w Łodzi zaprasza wszystkich, którzy w nowym sezonie kulturalnym chcą rozwijać lub odkrywać swoje pasje. Od ceramiki i rzemiosła artystycznego, przez naukę różnych stylów tańca, podstawy stolarstwa, naukę szycia na maszynie, nawet do projektowania ubrań.

Zajęcia baletowe - to jedna z propozycji łódzkiej Miejskiej Strefy Kultury / lodz.pl / Materiały prasowe

Ponad 300 ciekawych zajęć oferuje w nowym sezonie Miejska Strefa Kultury w Łodzi (MSK). Warsztaty i cykliczne spotkania pozwolą na odkrywanie nowych pasji zarówno dzieciom jak i dorosłym.

Oferta edukacyjna MSK przeznaczona jest dla każdej grupy wiekowej. Dowcipne hasło promocyjne: "Czas wolny w stylu dowolnym" - dobrze oddaje różnorodność oferty - zauważa wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Od ceramiki i rzemiosła artystycznego, przez naukę różnych stylów tańca, podstawy stolarstwa, do nauki szycia na maszynie, a nawet projektowania ubrań.

Na uczestników zajęć czeka 150 wykwalifikowanych instruktorów i ekspertów, a liczba ta jeszcze we wrześniu się powiększy, ponieważ w MSK niedawno zakończył się open call - nabór dla prowadzących warsztaty - powiedziała wiceprezydent Wodnicka. Na nowych pracowników - jak i na uczestników zajęć - czekają wyremontowane pracownie - dodała.

MSK wprowadza do dyspozycji Łodzian także stanowisko osoby zajmującej się "Doradztwem czasu wolnego". Będzie on funkcjonował w ramach warsztatów "Wyjście awaryjne - warsztaty dla zapracowanych". Jest to pomysł na wsparcie dla tych, którzy są bardzo zajęci pracą i sprawami domowymi, ale chcieliby znaleźć choć odrobinę czasu na swoje pasje dodatkowe.

Niezależnie od tego, czy macie Państwo np. 3 godziny do dyspozycji, czy zaledwie chwilę, nasi specjaliści pomogą dokonać odpowiedniego wyboru warsztatów czy zajęć - dodała dyrektorka MSK Dorota Wodnicka. Zachęcam wszystkich do przyjrzenia się ofercie, tym bardziej, że w zeszłym roku z oferty MSK skorzystało prawie 11 tys. uczestników - podkreśliła.

"Doradztwo czasu wolnego"

Osobą zajmującą się "doradztwem czasu wolnego" została Agnieszka Piestrzeniewicz.

"Nie masz czasu? To podobno zbytnie uogólnienie, które nie do końca jest prawdą. Mówi się, że czas wolny można znaleźć, zmieniając swoje priorytety. W teorii proste, w praktyce bywa wyzwaniem. W Miejskiej Strefie Kultury znamy się na czasie wolnym. Oferujemy pomoc w wygospodarowaniu czasu wolnego i dobrym jego wykorzystaniu" - czytamy na stronie internetowej msk.lodz.pl.

Jak podaje Miejska Strefa Kultury w Łodzi, w ramach tego doradztwa będzie można uzyskać informację m.in. o tym, "na jakie zajęcia warto zapisać dzieci biorąc pod uwagę ich zainteresowania"; "który koncert jest idealny na pierwszą randkę"; "jakie warsztaty będą najbardziej odpowiednie dla Ciebie uwzględniając dalsze plany rozwojowe lub zawodowe"; czy też "które spotkania mogą zaowocować nowymi znajomościami dla Twoich dziadków lub rodziców".

Oto kontakt do Agnieszki Piestrzeniewicz: 574 190 669, a.piestrzeniewicz@msk.lodz.pl.

Do wyboru są witraże, ceramika, pisanie ikon, malowanie na szkle, beatbox, szycie, tkactwo, tworzenie scenografii, rysunek żurnalowy, animacja poklatkowa czy nauka pracy w studio dźwiękowym - to tylko niektóre z zajęć znajdujących się w przebogatej ofercie MSK.

Zapisy odbywają się przez internet. Możliwa jest rezerwacja miejsc, ułożenie kalendarza korzystania z oferty MSK oraz opłacenie zajęć bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę: https://msk.lodz.pl/zajecia-msk/.

Zajęcia są zarówno indywidualne, jak i grupowe. Na chętnych czeka ponad 150 instruktorów, w tym najlepsze nazwiska na rynku: Mateusz Tranda, Jolanta Królicka, Anna Becherka, Marek Kądziela, Roksana Kularska-Król, Jakub Kania, Łukasz Skonieczny czy Krzysztof Cygan.

W MSK jest dostępna także specjalna oferta dla szkół - pakiet na rok szkolny 2023/2024 - w tym warsztaty "Kod dostępu - dla dzieci i młodzieży".