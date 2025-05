W kwietniu 2025 roku rynek motoryzacyjny w Polsce odnotował znaczący wzrost rejestracji nowych samochodów. Z danych IBRM Samar wynika, że może to być rekordowy rok dla branży.

Rekordowa liczba rejestracji samochodów w Polsce / Shutterstock

W kwietniu zarejestrowano w Polsce 52,5 tys. samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, co stanowi wzrost o 5,8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. To najlepszy kwiecień dla nowych samochodów osobowych od początku XXI wieku. Instytut prognozuje, że w całym 2025 roku liczba rejestracji może osiągnąć rekordowe 565 tys. samochodów osobowych.

Rekordy na rynku premium i w segmencie elektrycznym

Kwiecień przyniósł również rekordy w szczególnych segmentach rynku. Udział samochodów klasy premium osiągnął historyczne 26,4 proc., a liczba zarejestrowanych pojazdów super-premium wyniosła 40 sztuk. Samochody elektryczne (BEV) również zanotowały rekordowy udział w kwietniu, osiągając 5,4 proc. Ponadto największy dotychczasowy udział w rynku zanotowały marki chińskie, osiągając 6,8 proc.

Dane z CEPiK-u i udział klientów

Zgodnie z danymi CEPiK, w kwietniu zarejestrowano 46,9 tys. samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 5,82 proc. w porównaniu do kwietnia poprzedniego roku. Udział klientów indywidualnych w rejestracjach wyniósł 32,49 proc., podczas gdy firmy stanowiły 67,51 proc. wszystkich rejestracji.

Samochody dostawcze również na plusie

W kwietniu zarejestrowano 5536 samochodów dostawczych, co stanowi wzrost o 5,61 proc. w porównaniu z marcem, ale jednocześnie spadek o 13,35 proc. w stosunku do kwietnia poprzedniego roku. Łączna liczba zarejestrowanych samochodów dostawczych w 2025 roku wynosi 21,8 tys., co oznacza wzrost o 2,15% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.