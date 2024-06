Nigdy wcześniej nie było tak wielu milionerów dolarowych na świecie, których majątek byłby tak duży – wynika z opublikowanego raportu firmy Capgemini. Wzrost bogactwa wynikał przede wszystkim ze wzrostu cen akcji.

W tegorocznym badaniu oceniono majątki osób z 71 krajów. Na zdjęciu: Monako / Shutterstock

Liczba osób zamożnych, definiowanych jako osoby, których środki do dyspozycji poza głównym miejscem zamieszkania przekraczają milion dolarów, wzrosła rok do roku o 5,1 proc, do 22,8 mln osób w 2023 r. - poinformowano w Światowym Raporcie Zamożności 2024 (World Wealth Report) firmy doradczej Capgemini.

Jednocześnie wzrósł ich majątek, którego łączną wartość szacuje się na 86,8 bln dolarów. Stanowi to wzrost o 4,7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.



Liczba milionerów na świecie oraz wartość ich majątków są najwyższe od 1997 r., kiedy to powstał pierwszy raport Capgemini. W tegorocznym badaniu oceniono majątki osób z 71 krajów.

Z czego wynika ten wzrost bogactwa?

Autorzy raportu twierdzą, że wzrost bogactwa był możliwy głównie dzięki wzrostom na giełdach na całym świecie: amerykański indeks Nasdaq wzrósł w 2023 roku o 43 proc., S&P 500 - o 24 proc., indeks CAC 40 w Paryżu zyskał 16 proc., a DAX we Frankfurcie - 20 proc.



Akcje giełdowe skoczyły w związku z rozwojem rynku technologicznego, który był podsycany entuzjazmem dla generatywnej sztucznej inteligencji i jej potencjalnego wpływu na gospodarkę - czytamy w raporcie.



W 2022 r. odnotowano największy spadek liczby milionerów od dekady. Wynikał on ze spadku cen akcji.

Apel o wprowadzenie globalnego minimalnego podatku dla najbogatszych

Największy wzrost liczby indywidualnych milionerów w 2023 r. odnotowano w Ameryce Północnej - o 7,1 proc. Ich bogactwo wzrosło rekordowo o 7,2 proc.



Cztery kraje G20 - Hiszpania, Niemcy, RPA i Brazylia - zaapelowały o wprowadzenie globalnego minimalnego podatku dla najbogatszych na świecie. Mogłoby to przynieść dodatkowe 250 mld dolarów, gdyby 3 tys. miliarderów na świecie zapłaciło co najmniej równowartość 2 proc. swojej fortuny w postaci podatku dochodowego.