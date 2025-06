Każda zmiana ceny u konkurencji może oznaczać, że Twoja oferta staje się nieatrakcyjna dla nabywcy. Z tego powodu Monitoring cen konkurencji, czyli analiza cen online, jest dziś tak pożądanym rozwiązaniem. Sprawdź narzędzia do monitoringu cen online i popraw sprzedaż Twoich produktów.

Dealavo - lider w obszarze monitoringu cen konkurencji

Jednym z liderów na rynku monitorowania cen zarówno wśród porównywarek cenowych, jak i bezpośrednio w sklepach konkurencji jest Dealavo. Firma od kilku lat mocno zapracowała sobie na miano jednej z najlepszych w tej branży. W efekcie Dealavo wyróżnia się nie tylko kompleksowością oferty, ale również poziomem zaawansowania technologicznego. W jednym miejscu znajdziesz nie tylko narzędzie do monitorowania cen, ale również całe centrum zarządzania własnymi ofertami, dzięki czemu możesz podjąć właściwe decyzje w zakresie ustalania cen, a w efekcie zwiększyć zysk. W końcu najniższa cena w danej chwili może być znacznie wyższa niż cena sprzed kilku dni!



Monitoring cen to podstawa

Kluczową funkcjonalnością Dealavo jest precyzyjny monitoring cen w czasie rzeczywistym. Jak przebiega ten proces? System zbiera dane z wielu źródeł jednocześnie - od sklepów internetowych, przez platformy typu marketplace (jak Allegro, Amazon), aż po porównywarki cen (Ceneo, Google Shopping). Wszystko to umożliwia firmie korzystającej z systemu natychmiastowe, bieżące otrzymanie informacji o stawkach, które obowiązują na rynku. Wszystkie te dane nie muszą być surowe. Każdy użytkownik może dopasować do swoich potrzeb sposób katalogowania i sortowania danych według wprowadzonych parametrów.

Monitoring cen w Dealavo, źródło: https://dealavo.com/pl/monitoring-cen/

W efekcie oprogramowanie do monitorowania cen od Dealavo wykonuje pełną analizę oferty Twojej konkurencji na rynku. Możesz śledzić ceny automatycznie, bez konieczności zatrudniania do tego dodatkowej osoby. Automatyczny monitoring cen oznacza również możliwość dostosowania oferty do potrzeb rynku, na przykład w sytuacji, gdy produktu, który masz na stanie, zabraknie w hurtowniach, co zwiększy na niego popyt.



Dynamiczne ustalanie cen

Jednak tym, co najbardziej wyróżnia Dealavo, jest funkcja dynamicznego ustalania cen (Dynamic Pricing). Dzięki niej nie tylko masz możliwość monitorowania cen konkurencji, ale również na podstawie ustalonych wcześniej reguł możesz wprowadzać do systemu ustawienia, dzięki którym automat zmieni ceny w e-commerce zgodnie z aktualnymi trendami. Regułami mogą być na przykład cena sugerowana przez producenta, minimalna marża lub dostępność towaru czy pozycja w rankingu porównywarek.

Co to oznacza w praktyce? Zamiast ręcznego reagowania na zmiany w ofercie konkurencji, możesz polegać na automatycznych mechanizmach, które stale optymalizują ofertę pod kątem przyjętych celów biznesowych. Automatyzacja cen zaoszczędza Twój czas i sprawia, że nie musisz wydawać pieniędzy na kolejne stanowiska pracy. Więcej o tej opcji przeczytasz tutaj: https://dealavo.com/pl/dynamiczne-ceny/.



Dodatkowe funkcje i integracje

Na uwagę zasługuje również możliwość integracji z popularnymi systemami e-commerce i ERP, takimi jak BaseLinker, WooCommerce, Magento, Shopify czy Comarch ERP. Dzięki temu Dealavo omija konieczność wykonywania żmudnych i często kosztownych wdrożeń. Istnieje również możliwość monitorowania konkurencji pod kątem wielu walut i rynków zagranicznych. To świetna opcja w sytuacji, kiedy firma ma konkurentów w wielu krajach z uwagi na charakterystykę asortymentu.

Prócz sprawdzania cen Dealavo jest w stanie również monitorować ekspozycję produktów, a także tak zwany Share of Shelf, czyli udział asortymentu w koszyku zakupowym. W efekcie możesz zmieniać parametry wyświetlania produktów, a także wpływać od razu na zmiany w ich dostępności. To z kolei oznacza działanie na danych i faktach, a nie na przeczuciach.



Brandly360 - precyzja i estetyka danych dla marek

Jeśli cenisz sobie szczegółowość danych, a także estetykę ich przedstawiania, to Brandly360 będzie rozwiązaniem dla Ciebie. Pozwala przede wszystkim przeanalizować obecność marki w różnych kanałach sprzedaży, między innymi poprzez analizę cen produktów i ich dostępność.



Produkty marki w sieci pod kontrolą

Brandly360 zbiera dane nie tylko o cenach, ale również o ekspozycji, zdjęciach, opisach i atrybutach produktowych. W ten sposób możesz ocenić, czy partnerzy handlowi prawidłowo prezentują produkty w sieci, na przykład zgodnie z ustalonym standardem marki, który coraz częściej pojawia się w ustaleniach biznesowych. Platforma jest wyjątkowo ceniona przez producentów, którzy dzięki niej mogą prowadzić skuteczny monitoring działań swoich dystrybutorów. To również bardzo dobre rozwiązanie, jeśli Twoim celem jest zachowanie spójności komunikacyjnej w internecie.



Marka, która się doskonali

Brandly360 ma przede wszystkim przejrzysty interfejs, który nie sprawia problemów przy obsłudze. To ważna zaletą dla osób, które samodzielnie chcą nadzorować proces monitorowania cen na rynku oraz optymalizacji cen swoich produktów, a nie mają w tym doświadczenia. Możesz włączyć w oprogramowaniu funkcję automatycznych alertów, które będą informować Cię na przykład o promocjach konkurencji, a także analizować ich działania promocyjne. Wszystkie dane jesteś w stanie przeglądać również wstecz. Dostęp do danych historycznych pozwoli Ci ocenić na przykład sezonowość niektórych rozwiązań, co jest bardzo ważne w planowaniu sprzedaży online i ustawianiu cen Twoich produktów.



Szpiegomat - szybkość, która robi różnicę

Narzędzie to umożliwia monitorowanie cen produktów konkurencji na kilku kanałach w jednym czasie. Taka analiza możliwa jest dzięki zastosowaniu technologii, która z jednej strony opiera się na API, a z drugiej na skanowaniu witryn. W efekcie dane są zawsze aktualne, a porównanie cen możliwe w dowolnej chwili. System jest przy tym prosty w obsłudze, co stanowi dodatkową zaletę.

To rozwiązanie szczególnie przydatne dla sklepów internetowych, które chcą wiedzieć, jak kształtuje się ich pozycja cenowa na tle konkurencji. Monitoring cen w e-commerce może być wykonany zarówno w odniesieniu do cen w Internecie poszczególnych produktów, jak i całych kategorii. Dzięki Szpiegomatowi możesz praktycznie natychmiast wyłapać okazje do korekty ceny, a także reagować na nieuczciwe praktyki rynkowe, jak zaniżanie cen minimalnych. To pozwala na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych.



LivePrice - automatyzacja na wyciągnięcie ręki

LivePrice to narzędzie, które szczególnie dobrze sprawdza się wśród małych i średnich przedsiębiorców. Z jednej strony pozwala na monitorowanie cen w sklepach internetowych, a z drugiej na realizowanie strategii biznesowej przy automatycznym zarządzaniu cenami. System oferuje funkcje kompleksowego monitoringu cen konkurencji, analizy historii cen i dostępności produktów. Umożliwia również automatyczne dostosowywanie własnych cen na podstawie wybranych reguł, które samodzielnie dobierasz do potrzeb.

LivePrice możesz zintegrować z platformami e-commerce i porównywarkami cen. To oznacza, że będzie hurtowo zbierał dane z wielu źródeł i umożliwiał tym samym szybką reakcję na zmiany w ofercie. Dzięki połączeniu intuicyjnej obsługi i profesjonalnych raportów możesz, bez specjalistycznej wiedzy, liczyć na skuteczny monitoring cen i dobranie stawek za produkty do potrzeb rynku w danej chwili.



ShopSpider - obserwuj rynek z lotu ptaka

ShopSpider koncentruje się na monitorowaniu zarówno cen, jak i dostępności produktów w sklepach internetowych oraz porównywarkach. W ten sposób możesz uzyskać szeroki obraz rynku - od pojedynczych produktów, aż po całe segmenty asortymentu. To uniwersalne narzędzie sprawdzi się, jeśli chcesz analizować zmiany cen konkurencji na bieżąco, w odniesieniu do własnych potrzeb biznesowych.

Narzędzie do monitorowania cen konkurencji pozwala na określanie i ustawianie własnych zestawów danych. Nadaje się również do analizowania historii zmian cen i generowania raportów według własnych ustawień.



Berryboo - inteligentna analiza rynku

Berryboo to mniej znane, ale bardzo ciekawe rozwiązanie dla firm, które chcą nie tylko monitorować ceny, ale także zrozumieć mechanizmy rządzące zachowaniami konkurencji. Narzędzie analizuje dane z wielu źródeł i prezentuje je w formie przyjaznych wykresów i innych wizualizacji, co ułatwia wyciąganie wniosków.

Ten system nie tylko zastępuje ręczny monitoring cen, ale również umożliwia analizowanie innych danych w sklepach online. W efekcie możesz podejmować decyzje biznesowe nie tylko na podstawie śledzenia cen produktów, ale również to, jak wyglądają ich zdjęcia, opisy czy jak zmienia się oferta konkurencji.

Ręczne monitorowanie cen odeszło już do lamusa, i całkiem słusznie - zajmuje wiele czasu, przez co może być nieskuteczne w danej chwili. Narzędzia, które umożliwiają monitorowanie cen konkurencji, a także sprawdzanie stawek, za które własne produkty są sprzedawane, to świetne rozwiązanie dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Wybierz odpowiednie narzędzie i zacznij śledzić ceny konkurencji i produktów w internecie już teraz!