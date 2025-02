Polska gospodarka przyspiesza. Produkt Krajowy Brutto w czwartym kwartale 2024 r. wzrósł o 3,2 proc. rok do roku - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

PKB Polski w czwartym kwartale 2024 r. wzrósł o 3,2 proc. rdr wobec wzrostu o 2,7 proc. rdr w III kwartale - wynika z szybkiego szacunku GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB w IV kw. wzrósł o 1,3 proc., po wzroście o 0,1 proc. kdk kwartał wcześniej, po korekcie.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w IV kw. 2024 r. PKB Polski wzrósł o 3,4 proc. rdr.

Pełne dane o PKB w IV kw. 2024 r. GUS poda 27 lutego.

"Duża w tym zasługa konsumpcji prywatnej i publicznej"

Te dane skomentowali już eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

"Polska gospodarka w IV kw. powiększyła się o 3,2 proc. Roczne dane sugerują, że duża w tym zasługa konsumpcji prywatnej i publicznej, które rosły o około 3,8 proc. i 3 proc. Zdecydowanie słabiej wypadały inwestycje - to jednak ostatni kwartał zastoju. Gospodarkę hamował też słaby popyt zewnętrzny" - poinformowali.

"Bieżący kwartał raczej przyniesie stabilizację. Szacujemy, że wyniki handlu oraz przemysłu w styczniu dalej pozostają słabe. Tym samym powinniśmy obserwować lekkie osłabienie konsumpcji. Na plus ponownie wraca produkcja budowlana, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w inwestycjach. Spodziewamy się, że te w I kw. wzrosną o około 5 proc." - komentują eksperci.

"Największy progres zobaczymy zapewne w III kwartale - Polska gospodarka może rosnąć w tempie zbliżonym do 4 proc. Głównym motorem napędowym w tym okresie będą inwestycje. Przy odbiciu w wykorzystaniu środków spójności i projektach z KPO wzrosną one o około 10 proc. r/r. Cały 2025 r. zamknie się ze wzrostem zbliżonym do 3,5 proc." - dodają ekonomiści z PIE.