"Teraz możesz potwierdzić wybrane przelewy także za pomocą selfie. To kolejny element zwiększania ochrony Twoich pieniędzy w serwisie iPKO" - czytamy w komunikacie PKO Bank Polski. Rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo środków oraz uprościć korzystanie z bankowości internetowej.

PKO Bank Polski - nowa metoda potwierdzenia płatności

PKO Bank Polski wprowadził innowacyjną metodę dodatkowego potwierdzania wybranych przelewów - za pomocą selfie.

Nowa opcja pojawia się w sytuacji, gdy system uzna transakcję za wymagającą dodatkowej weryfikacji. Wówczas użytkownik otrzymuje komunikat w serwisie iPKO wraz z informacją, do kiedy musi potwierdzić operację. Klient może zdecydować, czy autoryzuje przelew telefonicznie, czy wykorzysta do tego aparat w telefonie.

PKO Bank Polski - pilny komunikat dla klientów

"Teraz możesz potwierdzić wybrane przelewy także za pomocą selfie. To kolejny element zwiększania ochrony Twoich pieniędzy w serwisie iPKO" - czytamy w komunikacie.

W przypadku wyboru metody biometrycznej użytkownik zostaje przekierowany do aplikacji IKO. Tam musi wykonać zdjęcie swojej twarzy oraz dowodu osobistego. Dopiero poprawne przejście tego procesu pozwala na realizację przelewu.

PKO Bank Polski: Potwierdzenie płatności za pomocą selfie. Jak to działa?

Bank szczegółowo opisuje mechanizm działania nowego rozwiązania:

Jeśli ze względów bezpieczeństwa uznamy, że Twój przelew wymaga dodatkowej weryfikacji, wyświetlimy Ci w serwisie iPKO komunikat wraz z informacją, do kiedy musisz potwierdzić operację.

Wybierasz, jak chcesz potwierdzić przelew - metodą na selfie lub telefoniczne.

Jeśli wybierzesz metodę na selfie, przekierujemy Cię do aplikacji IKO, aby tam potwierdzić przelew (zrobić zdjęcie twarzy i dowodu).

Po poprawnym potwierdzeniu, przekażemy Twój przelew do realizacji.

Jeśli użytkownik nie potwierdzi operacji w wyznaczonym czasie, przelew zostanie automatycznie anulowany. Ma to dodatkowo chronić pieniądze klientów przed nieautoryzowanymi transakcjami.

Wdrożenie nowej funkcji wpisuje się w szerszą strategię banku dotyczącą rozwoju bezpiecznych i wygodnych usług cyfrowych. Jednocześnie przypomina się klientom o konieczności zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z bankowości online.

Potwierdzanie tożsamości za pomocą selfie nie jest nowością na rynku finansowym - rozwiązanie to od lat wykorzystywane jest m.in. przy zakładaniu kont bankowych bez wizyty w oddziale. Teraz jednak PKO Bank Polski rozszerza jego zastosowanie na autoryzację wybranych transakcji w serwisie iPKO.