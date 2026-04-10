W Waszyngtonie odbyła się pilna narada z udziałem prezesów największych amerykańskich banków, zwołana przez sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta oraz szefa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella. Powodem były poważne obawy dotyczące nowego modelu sztucznej inteligencji firmy Anthropic. Według ekspertów - może stanowić bezprecedensowe zagrożenie dla bezpieczeństwa systemów bankowych.

Powodem spotkania były poważne obawy dotyczące nowego modelu sztucznej inteligencji Mythos, stworzonego przez firmę Anthropic.

Anthropic, amerykański startup specjalizujący się w rozwoju sztucznej inteligencji, w tym tygodniu zaprezentował swój najnowszy model o nazwie Mythos. Firma zdecydowała się jednak na ograniczoną premierę, podkreślając, że technologia ta może ujawniać i wykorzystywać nieznane dotąd luki w zabezpieczeniach wszystkich głównych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych.

Według źródeł agencji Reuters, Mythos posiada zarówno ofensywne, jak i defensywne możliwości w zakresie cyberbezpieczeństwa. Eksperci ostrzegają, że w niepowołanych rękach model ten mógłby zostać wykorzystany do przełamywania zabezpieczeń bankowych, co mogłoby prowadzić do poważnych incydentów na rynku finansowym.

Konsultacje z władzami i branżą technologiczną

Anthropic już wcześniej prowadził rozmowy z przedstawicielami władz USA oraz kluczowymi firmami technologicznymi, informując o potencjalnych zagrożeniach związanych z nowym modelem. Firma podkreśla, że dostęp do Mythos zostanie ograniczony do około 40 wybranych podmiotów, w tym takich gigantów jak Microsoft i Google.

Decyzja o ograniczeniu dostępu ma na celu zminimalizowanie ryzyka wykorzystania modelu do celów przestępczych, zwłaszcza w sektorze finansowym, który od lat jest jednym z głównych celów cyberataków.

Pilna narada w Waszyngtonie

Spotkanie zorganizowane przez Departament Skarbu odbyło się w Waszyngtonie we wtorek. Zaproszenia wysłano do prezesów największych amerykańskich banków, którzy przebywali w stolicy na innych spotkaniach branżowych. W naradzie uczestniczyli m.in. szefowie Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo oraz Goldman Sachs. Nieobecny był jedynie Jamie Dimon, prezes JPMorgan Chase.

Celem spotkania było ostrzeżenie banków przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony Mythos oraz innych zaawansowanych modeli AI, a także omówienie działań prewencyjnych, które mają zabezpieczyć systemy finansowe przed nowymi typami cyberataków.

Banki i instytucje unikają komentarzy

Jak informuje Reuters, zarówno Goldman Sachs, Wells Fargo, jak i Rezerwa Federalna odmówiły komentarza w tej sprawie. Na prośby o wypowiedź nie odpowiedziały również Departament Skarbu, pozostałe banki oraz sama firma Anthropic.

Sektor bankowy od lat znajduje się w centrum zainteresowania cyberprzestępców. Wprowadzenie tak zaawansowanego narzędzia jak Mythos może znacząco zwiększyć ryzyko ataków, zwłaszcza jeśli model trafiłby w niepowołane ręce.