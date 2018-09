​Brazylijski państwowy koncern naftowy Petrobras poinformował w czwartek, że zgodnie z porozumieniem zawartym z wymiarem sprawiedliwości USA zapłaci 853,2 mln dol. odszkodowań za szkody powstałe wskutek korupcji na styku dyrekcja koncernu - firmy prywatne - politycy.

Odszkodowania wypłacane przez Petrobras trafią m.in. do ministerstwa sprawiedliwości USA.

Wcześniej Petrobras w ramach ugody zaaprobowanej przez Sąd Federalny Nowego Jorku zobowiązał się do wypłacenia 2,95 mld dol. odszkodowań swym akcjonariuszom, którzy zaskarżyli brazylijski koncern przed amerykańskimi sądami.

Po wpłacie kolejnej kwoty - 853,2 mln dol. - Stany Zjednoczone odstąpią od dalszego ścigania na drodze prawnej przestępstw, o które został oskarżony najpotężniejszy brazylijski koncern - stwierdza tekst porozumienia zawartego przez stronę brazylijską z ministerstwa sprawiedliwości USA i amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Informuje o tym czwartkowy komunikat dyrekcji Petrobrasu.

Odszkodowania wypłacane przez Petrobras trafią m.in. do ministerstwa sprawiedliwości USA (85,3 mln dol.), taka sama kwota do SEC, a 682,6 mln dol. do prokuratury brazylijskiej.

W Brazylii ta ostatnia kwota ma być przeznaczona głównie na "realizację programów socjalnych i edukacyjnych". Te zaś mają służyć "propagowaniu przejrzystości w administrowaniu funduszami publicznymi" - głosi komunikat Petrobrasu.

Koncern dzięki działaniom policji i brazylijskiego wymiaru sprawiedliwości zdołał już odzyskać w rezultacie czterdziestu procesów sądowych 625 mln dol. z funduszy utraconych wskutek korupcji na styku dyrekcja koncernu - politycy - przedsiębiorcy.

Wysoki urzędnik amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego (FBI) Robert Johnson komentując ugodę zawartą z Petrobrasem powiedział: "Przypadek Petrobrasu pokazuje, że żadne przedsiębiorstwo nie może być ponad prawem".