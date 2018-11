Możliwość wliczenia pracy małżonka w koszt uzyskania przychodu czy jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł, zniesienie obowiązku okresowych szkoleń BHP dla 6 mln pracowników najmniej wypadkowych branż - to efekty Pakietu MŚP, który w piątek uchwalił Sejm.

Inne ważne rozwiązania w ramach Pakietu MŚP to skrócenie ze 150 do 90 dni terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT. Pojawia się status "małego podatnika" w PIT i CIT, który uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie to 1,2 mln euro). Status "małego podatnika" daje prawo ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w CIT).

Za uchwaleniem przygotowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pakietu ułatwień, oszczędności i przywilejów dla MŚP opowiedziało się 420 posłów, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się dwóch posłów.

Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) to prawie 50 uproszczeń, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców, jak wyliczono, zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł. To kolejne - po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu - przepisy, które mają ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Pakiet skierowany jest głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zwolnienie podatkowe w CIT

Inne ułatwienia to m.in. zwolnienie podatkowe w CIT od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji (sprzedaż udziałów/akcji, gdy ogółem posiadano co najmniej 10 proc. udziałów w spółce oraz nie krócej niż 2 lata). A także zwolnienie z podatku (wypłaconych od ubezpieczyciela) kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku. Zwolnienie to ma dotyczyć wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego.

Ustawa zakłada ponadto ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną. Obecnie formularze są bardzo zróżnicowane - opracowują je samorządy, co jak wskazuje resort rozwoju, utrudnia przedsiębiorcom, posiadającym nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy, rozliczanie podatków należnych samorządom.

Sprawozdania finansowe - jak długo mają być przechowywane?

Przepisy przewidują też skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy. A także zderegulowanie niektórych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców, m.in. dot. okresu zawieszania wykonywania działalności czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego.

Przewidziano również zmiany w funkcjonowaniu spółki z o.o. Możliwe będzie np. podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Wprowadzone mają zostać też reguły zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy, w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości.

Natomiast zawarte w przepisach rozwiązanie polegające na jednoznacznym określeniu skutków prawnych czynności dokonanej przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania spółki ma pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

ZUS może wzywać telefonicznie i mailowo

Inne rozwiązania to możliwość wezwania telefonicznego lub mailowego przez ZUS lub pracodawcę ubezpieczonego ws. "kontroli czasowej niezdolności do pracy".

MPiT podkreśla, że np. wliczenie pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu przyniesie korzyści zwłaszcza mikro i małym przedsiębiorstwom rodzinnym. "Podatnik zatrudniający małżonka (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło) będzie przez fiskusa traktowany tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny" - wskazuje resort. Rozwiązanie ma przynieść korzyść co najmniej kilkudziesięciu tysiącom przedsiębiorców.

Z kolei, przewidziany w ramach "małego podatnika" kwartalny sposób rozliczania zaliczek na podatek oznacza "mniej formalności związanych ze składaniem deklaracji oraz dokonywaniem przelewów - 4 przelewy zamiast 12". Status "małego podatnika" daje też prawo ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w CIT). "Przykładowo, zakładając przychody na poziomie 7,6 mln zł (ok. 1,8 mln euro) i maksymalną wartość kosztu uzyskania przychodów na poziomie 200 tys. zł (50 tys. euro) przy jednorazowej amortyzacji podatnik w pierwszym roku zyskuje prawie 25 tys. zł" - wylicza MPiT.

Ujęte w Pakiecie MŚP rozwiązania w przeważającej większości mają obowiązywać od 2019 r., a poszerzenie kategorii "małego podatnika" - od 2020 r.

(ł)