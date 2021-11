To jest historyczny dzień dla fabryki produkującej samochody w Gliwicach. Dziś zjechał z taśmy ostatni model Opel Astra. Przez ponad 20 lat firma wyprodukowała nieco ponad 1 800 000 sztuk tego popularnego samochodu.

Linia produkcyjna samochodów Opel Astra w Gliwicach / Andrzej Grygiel / PAP

Ostatni Opel Astra wyjechał dziś z fabryki w Gliwicach. Następca będzie produkowany już w Niemczech.

"Pierwszy samochód, który tu wyprodukowaliśmy, został z nami fabryce. Natomiast ten ostatni model będzie sprzedany. To prywatny klient z Polski, bo staraliśmy się, żeby to auto zostało jednak w kraju, żeby było bliżej nas. Ta osoba powinna mieć ten samochód do końca tego roku" - mówi RMF FM Andrzej Korpak, szef gliwickiego zakładu.

W czasie ponad 20-letniej produkcji z taśm montażowych fabryki w Gliwicach zjechało ponad 2 miliony 755 tysięcy samochodów, z czego popularna Astra to było nieco ponad 1 milion 800 tysięcy sztuk. To jedyny zakład w Europie, gdzie produkowano wszystkie generacje tego modelu. Samochody z gliwickiej fabryki trafiały do wielu krajów świata.

"Ten model przestaje tu być produkowany, bo jest czas na generację szóstą. A szósta generacją będzie już generacją elektryczną" - wyjaśnia prezes Andrzej Korpak.

Ale zakończenie produkcji auta osobowego nie oznacza końca samego zakładu. Przeciwnie - został on rozbudowany, bo w przyszłym roku rusza tam produkcja samochodów dostawczych. Przygotowania do uruchomienia tej produkcji potrwają 4 miesiące. W tym czasie w Gliwicach będą już składane nowe samochody, ale na razie jedynie w formie przedprodukcyjnej, testowej. Teraz ma ich być kilka dziennie, a potem ta liczba ma się systematycznie zwiększać aż do 150 samochodów każdego dnia.

"4 kwietnia przyszłego roku zamierzamy ruszyć już z pełną, sprzedażową produkcją" - zapowiada Andrzej Korpak.

Auta dostawcze - przyszłość fabryki w Gliwicach wideo: Marcin Buczek/Józef Polewka / RMF FM

Koncern Stellantis, do którego należy Opel, od kwietnia przyszłego roku chce rozpocząć seryjną produkcję dostawczaków w fabryce obok montowni astry. Z linii montażowej będą zjeżdżały Opel Movano, Peugeot Boxer, Fiat Ducato i Citroen Jumper. Mają tam powstawać także samochody na rynek brytyjski.

Łącznie w przyszłym roku z linii produkcyjnych powinno zjechać ok. 40-50 tys. samochodów dostawczych, zaś rok później zakład ma osiągnąć już pełną zdolność produkcyjną rzędu 100 tys. samochodów rocznie.

Gliwicka fabryka samochodów Opla to jedna z największych i najważniejszych inwestycji w woj. śląskim po przełomie ustrojowym.