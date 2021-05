"Przez ostatnie pięć lat PKN Orlen przeżywa renesans swojego rozwoju. Bardzo mocno inwestujemy (...) W historii Orlenu takich nie było" - stwierdził podczas konferencji dotyczącej inwestycji w budowę kompleksu Olefin III prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek.

Prezes spółki PKN Orlen Daniel Obajtek / Szymon Łabiński / PAP

Za ok. 13,5 mld zł PKN Orlen wybuduje do 2024 r. w swym głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku (Mazowieckie) kompleks instalacji Olefin III. Jego uruchomienie planowane jest w 2025 r.

Według spółki, realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu EBITDA o ok. 1 mld zł rocznie.

Prezes PKN Orlen podczas poniedziałkowej konferencji przyznał, że "Orlen przez ostatnie 5 lat przeżywa renesans swojego rozwoju".

Jak podkreślił, "bardzo mocno inwestujemy". Ale również inwestujemy w czasach trudnych, w czasach pandemii. W tym czasie mamy największe inwestycje, które prowadzimy. W historii Orlenu takich nie było - powiedział Obajtek i dodał, że budowa "silnego, multienergetycznego koncernu, ma zapewnić siłę, dochody, ale również bezpieczeństwo energetyczne Polaków".

Koncern rozwija się nie tylko w zakresie produkcji paliw, ale stawia bardzo mocno na aktywa za granicą, rozwijamy energetykę - powiedział Obajtek.

Koncern patrzy również bardzo daleko w przyszłość. Nie będzie przyszłości, jeśli nie będziemy rozwijali nowoczesnej petrochemii. Nowoczesna petrochemia otacza nas wszędzie: w tworzywach, w motoryzacji, w rolnictwie, w branży spożywczej, w farmaceutycznej, wszędzie stosuje się wyroby petrochemiczne - mówił prezes PKN Orlen na konferencji poświęconej budowie kompleksu Olefin III.

Jak poinformował PKN Orlen, "zgodę na realizację inwestycji, dotyczącej intensyfikacji produkcji Olefin" wyraziła w poniedziałek rada nadzorcza spółki, a projekt jest częścią Programu Rozwoju Petrochemii, który został ogłoszony przez płocki koncern jeszcze w 2018 r.

To wówczas zarząd spółki zatwierdził Program Rozwoju Petrochemii do 2023 r., którego budżet szacowano wówczas na ok. 8,3 mld zł. Jak podawał wcześniej płocki koncern, zatwierdzony program, dotyczący segmentu petrochemicznego zakłada m.in. realizację budowę kompleksu Pochodnych Aromatów, rozbudowę zdolności produkcyjnych fenolu, a także rozbudowę kompleksu Olefin.

Informując o Programie Rozwoju Petrochemii, PKN Orlen przewidywał, że szacowany roczny wzrost zysku operacyjnego EBITDA po zakończeniu wszystkich planowanych inwestycji może wynieść ok. 1,5 mld zł.

W strategii PKN Orlen do 2030 r. założono, że segment petrochemiczny będzie generował około połowę zysków Grupy Orlen pochodzących z przerobu ropy naftowej. Jako cel zapisano m.in. "umocnienie pozycji wiodącego producenta petrochemii w Europie Środkowej", oceniając, iż będzie to możliwe "dzięki rozwojowi obecnego portfolio produktowego oraz wejściu w nowe obszary biznesowe".

W dokumencie tym zapowiedziano, że nową gałęzią segmentu petrochemicznego będzie recykling oraz biomateriały - do 2030 r. Grupa Orlen osiągnie moce w recyklingu, przede wszystkim plastików, na poziomie do 0,4 mln ton, a także będzie również wdrażać technologie gospodarki obiegu zamkniętego.