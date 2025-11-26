Orlen ogłosił zaproszenie do sprzedaży wszystkich pozostałych akcji Energi, oferując 18,87 zł za papier. Koncern zamierza przeznaczyć na ten cel ponad 700 mln zł, dążąc do objęcia 100 proc. udziałów w spółce energetycznej.

Orlen ogłosił zaproszenie do sprzedaży wszystkich pozostałych akcji Energi, oferując 18,87 zł za akcję, by zwiększyć swój udział do 100 proc.

Na wykup 37,6 mln akcji spółka zamierza przeznaczyć 709,1 mln zł; oferta nie jest publicznym wezwaniem w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.

Przyjmowanie ofert potrwa od 1 do 17 grudnia 2025 r., a transakcje mogą być realizowane zarówno na rynku regulowanym, jak i poza nim.

W środę zarząd i rada nadzorcza Orlenu wyraziły zgodę na zaproszenie wszystkich pozostałych posiadaczy akcji Energi do ich sprzedaży po cenie 18,87 zł za sztukę. Obecnie Orlen posiada 90,92 proc. akcji Energi, a celem koncernu jest osiągnięcie pełnej kontroli nad spółką.

Zaproszenie obejmuje łącznie 37 578 474 akcji i nie stanowi publicznego wezwania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.

709 milionów złotych na wykup akcji

Orlen poinformował, że na wykup akcji zamierza przeznaczyć 709,1 mln zł. Zarząd spółki już 17 listopada 2025 r. podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do zwiększenia zaangażowania w Energę do 100 proc. kapitału zakładowego.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podkreślił, że obecna oferta to odpowiedź na oczekiwania akcjonariuszy mniejszościowych. Nasze zaproszenie to wyciągnięcie ręki, dzięki któremu akcjonariusze mniejszościowi mogą wyjść z zamrożonej inwestycji z godziwym zyskiem - powiedział.

Historia przejęcia Energi

Orlen rozpoczął proces przejmowania Energi w grudniu 2019 r., oferując wówczas 7 zł za akcję. W kolejnych latach cena była podnoszona - w kwietniu 2022 r. do 8,35 zł. W wyniku wcześniejszych wezwań Orlen objął 80 proc. akcji Energi, a następnie zwiększył swój udział do 90,92 proc.

Próba wycofania akcji Energi z giełdy została jednak zaskarżona przez akcjonariuszy mniejszościowych, którzy wygrali sprawę w sądzie.

Kolejne kroki i reakcja rynku

Prezes Fąfara zaznaczył, że oferowana cena została przygotowana przez niezależnych ekspertów i uwzględnia aktualne warunki rynkowe. W środę na zamknięciu giełdy akcje Energi kosztowały 16,9 zł, co oznacza, że oferta Orlenu przewyższa bieżący kurs.

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji w ramach zaproszenia rozpocznie się 1 grudnia 2025 r. i potrwa do 17 grudnia 2025 r. Transakcje będą mogły być realizowane zarówno na rynku regulowanym, jak i poza nim.