Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygląda się planom Orlenu. Spółka chce zwiększyć zaangażowanie w Energę do 100 proc.

Orlen ma poważne plany wobec Energi / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Orlen planuje zwiększyć swoje zaangażowanie w Energę do 100 procent akcji.

UKNF prowadzi czynności wyjaśniające dotyczące wszystkich aspektów tej sprawy.

Zarząd i rada nadzorcza Orlenu zgodziły się na zaproszenie akcjonariuszy Energi do sprzedaży akcji po 18,87 zł za sztukę.

Dyrektor departamentu komunikacji społecznej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski przekazał na platformie X, że w związku z informacjami dotyczącymi planów Orlenu ws. zwiększenia zaangażowania w spółce Energa do 100 proc. - w tym zapowiedzią skierowania do akcjonariuszy zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji - Urząd KNF prowadzi czynności wyjaśniające obejmujące wszystkie aspekty tej sprawy.

"Celem UKNF jest pełna i rzetelna analiza wszystkich okoliczności oraz upublicznienie w możliwie najkrótszym terminie jej wyników" - dodał Barszczewski.

Orlen zaproponował cenę za akcję

W środę zarząd i rada nadzorcza Orlenu wyraziły zgodę na zaproszenie wszystkich innych posiadaczy akcji Energi do ich sprzedaży po 18,87 zł za papier. Koncern ma 90,92 proc. akcji Energi i - jak poinformował - celem jest zwiększenie stanu posiadania do 100 proc.

Decyzja zarządu i rady nadzorczej Orlenu obejmuje możliwość zakupu akcji albo w transakcjach pakietowych na rynku regulowanym, albo poza rynkiem regulowanym. Przyjmowanie ofert w ramach zaproszenia rozpocznie się 1 grudnia 2025 r., a zakończy się 17 grudnia 2025 r.

Poprzedni zarząd przez swoje zaniedbania doprowadził do sytuacji, która m.in. utrudnia sprawną realizację strategicznych inwestycji. My naprawiamy te błędy. Poprzednicy zaognili też relacje z akcjonariuszami mniejszościowymi, a my wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Nasze zaproszenie to wyciągnięcie ręki, dzięki któremu akcjonariusze mniejszościowi mogą wyjść z zamrożonej inwestycji z godziwym zyskiem - powiedział PAP w środę prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

Orlen i Energa

Energa zajmuje się wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Jej sieć dystrybucyjna pokrywa ok. jednej czwartej powierzchni Polski, liczy 200 tys. km linii. Firma obsługuje ok. 3,4 mln odbiorców końcowych.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR. Orlen jest notowany na GPW, Skarb Państwa posiada 49,9 proc. akcji.