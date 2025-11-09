"Panie pośle, manager, o którym pan wspomina, nie jest atakowany za tworzenie koncernu multienergetycznego" - tak na wezwanie Jarosława Kaczyńskiego do obrony Daniela Obajtka odpowiada Orlen. Sam europoseł też zaangażował się w wymianę zdań na platformie X. "Radzę Wam nie pisać więc odpowiedzi po 22:00, bo jak widać - strzelacie ślepakami - bez ładu i składu" - zaznaczył.

Daniel Obajtek i Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej / Wojciech Olkusnik / East News

Prezes PiS wezwał wczoraj sympatyków swojej partii, by w środę przyszli przed siedzibę Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Daniel Obajtek ma zostać przesłuchany i może usłyszeć zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

"Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie" - stwierdził we wpisie Jarosław Kaczyński. To wywołało reakcję Orlenu.

Przedstawiciele przedsiębiorstwa napisali, że Daniel Obajtek "nie jest atakowany za tworzenie koncernu multienergetycznego". Firma przypomina, że śledztwo w prokuraturze toczy się wokół wyjaśnienia, dlaczego 14 mld zł zostało "zmarnotrawione w błędnie zaplanowanej inwestycji w Olefiny". Mowa jest też o 3,5 mld zł strat "w przedwyborczej 'epidemii awarii dystrybutorów', która zagroziła bezpieczeństwu energetycznemu Polski", o ⁠1,6 mld zł przekazanych "tajemniczym (rzekomym) pośrednikom handlu ropą" oraz o wykorzystywaniu "środków spółki na prywatne cele".