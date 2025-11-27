Nietypowa interwencja policjantów z Ziębic na Dolnym Śląsku. W środę rano funkcjonariusze odebrali kilka telefonów od kierowców, którzy informowali, że na drodze między miejscowościami Skalice a Henryków spacerują trzy konie. Na szczęście nikomu - w tym zwierzętom - nic się nie stało.

Konie szły drogą między miejscowościami Skalice a Henryków. / Dolnośląska Policja / Policja

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

W środę przed godziną 8:00 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenia od kilku osób o trzech koniach poruszających się jezdnią na odcinku między miejscowościami Skalice a Henryków.

Konie na szczęście zachowywały się spokojnie, ale kierowcy zmuszeni byli omijać zwierzęta. Jak zauważa policja, przy śliskiej nawierzchni, opadach śniegu oraz błocie pośniegowym mogło to stanowić potencjalne zagrożenie.

Natychmiast na miejsce pojechali policjanci z komisariatu w Ziębicach.

Funkcjonariusze zauważyli zwierzęta między miejscowością Skalice a Henryków, zanim te zdążyły dotrzeć do bardziej niebezpiecznego odcinka drogi - skrzyżowania.

Dzielnicowi szybko ustalili właścicieli koni. Okazało się, że zwierzęta wydostały się na ulicę z powodu chwilowej nieuwagi opiekunów.

Nietypowa interwencja zakończyła się szczęśliwie. Konie bezpiecznie wróciły do właścicieli.