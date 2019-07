Mamy wielką determinację, aby przeprowadzić proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos do końca. Będzie to korzystne dla obu spółek, dla Gdańska, Płocka i całej polskiej gospodarki - powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Za nami kolejny krok, złożyliśmy formalny wniosek do Komisji Europejskiej. Liczymy na pozytywną decyzję. Pozostajemy w stałym kontakcie z przedstawicielami KE - relacjonował Obajtek. Mamy wielką determinację, aby przeprowadzić proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos do końca. Będzie to korzystne dla obu spółek, dla Gdańska, Płocka i całej polskiej gospodarki - dodał.



Obajtek tłumaczył, że fuzja Orlenu i Lotosu ma pozwolić konkurować i istnieć polskiej firmie przez 10,15, 20 lat. Dodał, że kapitalizacja po połączeniu obu firm wyniesie 19 mld dolarów. Porównał to do globalnego giganta paliwowego BP, którego kapitalizacja wynosi 130 mld dolarów.

PKN Orlen złożył w środę w Komisji Europejskiej formalny wniosek o zgodę na przejęcie kapitałowe Grupy Lotos. Według niego, celem przejęcia jest m.in. stworzenie "silnego gracza" z międzynarodowym potencjałem, jeszcze bardziej liczącego się na rynku dostaw ropy.



Jak poinformował PKN Orlen, złożony wniosek zawiera m.in. założenia transakcji i argumentację dotyczącą jej wpływu na konkurencję na rynkach, gdzie obie spółki działają; do wniosku załączono pakiet dokumentów wewnętrznych obydwu spółek, które mają pozwolić Komisji Europejskiej na zweryfikowanie trafności podnoszonej argumentacji.